Paula Seling a plecat la Copenhaga

Paula Seling a plecat, luni, spre Copenhaga, urmând ca săptămâna viitoare să participe la mult-aşteptatul concurs internaţional Eurovision. Artista va urca pe scenă, alături de Ovi, cu piesa „Miracle”, în cea de-a doua semifinală, din data de 8 mai. Prima semifinală are loc pe 6 mai, iar pe 10 mai este programată finala Eurovision Song Contest

Artista este însoţită în Danemarca de către terapeutul vocal Gabriela Duţescu. În ultimele săptămâni, Paula a lucrat intens la vocea ei, cântând pretutindeni, indiferent unde se afla, la sală sau în parc.

„Mi-am depăşit limitele în această perioadă şi am făcut teste cu vocea mea. Adică am cântat când eram pe punctul de a răci, am cântat în timp ce alergam pe bandă, am cântat în timp ce alergam în parc sau la sală. Mi-am antrenat glasul foarte bine. De asemenea, am făcut repetiţii în fiecare zi, câte două ore cu Ovi şi câte două ore cu doctoriţa”, a declarat cântăreaţa.

Având în vedere că în Danemarca aerul este mai umed şi mai rece decât la noi, Paula Seling şi-a antrenat vocea pentru a nu întâmpina probleme pe scena Eurovision.

Luni a fost lansat şi videoclipul oficial al piesei „Miracle”, cu care artista participă, alături de Ovi, la ediţia din acest an a Eurovisionului.