Deşi are în spate zece ani de carieră, încununată de premii la diverse festivaluri, printre care "Cerbul de Aur" şi "Mamaia", talentata artistă preferă să lucreze în studio sau să susţină concerte decît să se preocupe de look-ul său. Paula va finaliza, în această săptămînă, un nou album, dar, sper deosebire de alţi artişti autohtoni, nu îşi va schimba stilul vestimentar sau look-ul. "Habar nu am ce înseamnă stil vestimentar! Prefer să las stiliştii să se ocupe de acest lucru, eu am altă treabă acum, lucrez foarte mult, trebuie să finalizez viitorul material discografic", a mărturisit Paula.

Petrecîndu-şi cea mai mare parte a timpului în studio sau pe scenă, artista are încredere în talentul său, interesînd-o prea puţin ultimele tendinţe ale modei. "Milioanele de schimbări le fac cei care au nevoie de aşa ceva, eu am un atu că îmi pot păstra părul lung şi natural, fără nici un fel de artificii! Nu cred că are sens să îmi schimb look-ul. Am avut trei propuneri pentru a face publicitate unor firme de şampon...", a mărturisit Paula Seling.