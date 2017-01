Paula Seling i-a spart nasul unui dansator

Atenţie când dansaţi în apropierea reprezentanţilor României la Eurovision! În timp ce dansa pe ritmuri de salsa, în cadrul repetiţiilor pentru o cunoscută emisiune de divertisment televizată, Paula Seling şi-a lovit partenerul de dans, direct în nas. Imediat după accident, cei doi au fost împreună la Spitalul ORL Panduri din capitală, rezultatul analizelor fiind la fel de… dureros: fisură a piramidei nazale.

„Dacă Tudor se supunea procedurii de redresare a deviaţiei cauzate de fisură, nu mai avea cum să danseze vineri şi ar fi ieşit din concurs. Tudor a ales să danseze, iar asta implică o operaţie ulterioară care este mult mai grea, mai complexă, cu recuperare de lungă durată... Nu am vrut să îl influenţez în niciun fel, eu nu am acest drept, iar decizia lui arată cât de implicat este, cât de tare luptă Tudor pentru visul său şi al mamei lui. E un om deosebit!\", a declarat, plină de remuşcări, îndrăgita cântăreaţă.

„Accidentul s-a întâmplat seara, în jurul orei 20.00, în timp ce repetam. Într-un şir de piruete, m-am deplasat insuficient şi l-am atins pe Tudor cu cotul. Mi-a fost cumplit de teamă să nu se fi întâmplat... exact ce s-a dovedit, la radiografie, că s-a întâmplat: fisură a piramidei nazale. Nu-mi vine să cred că eu am putut să rănesc pe cineva atât de rău, mai ales pe Tudor, la care ţin atât de mult. Chiar dacă el ştie că nu am vrut, mă simt îngrozitor\", a adăugat artista. Nebănuitul său talent războinic a cam îngândurat-o pe cântăreaţa piesei „Playing with fire”: „Repetiţiile merg bine, mă doare sufletul când îl văd că suferă şi el încearcă să ascundă asta, să meargă mai departe, să ignore durerea. Pe mine mă afectează, iar acum mi-e greu să mă apropii de el, am senzaţia ca îl pot lovi, din nou, în orice moment...”, a mărturisit aceasta.