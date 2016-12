Paula Seling, în turneu naţional

Paula Seling & Ovi se „joacă cu focul”… astfel că, la scurt timp după calificarea în preselecţia naţională a Eurovision-ului din acest an, cei doi au intrat deja în atenţia presei norvegiene. „Playing with fire”, piesa interpretată de cei doi, este difuzată de mai multe radio-uri, iar lumea muzicală şi ascultătorii sunt deopotrivă interesaţi de ceea ce ei numesc „duetul româno-norvegian\". Deşi Ovi şi-a păstrat cetăţenia română, talentul său este revendicat cu mândrie şi de ţara sa adoptivă. Astfel, casa de discuri Da Works, care are contract cu cântăreţul, mizează foarte mult pe succesul acestui single, după ce producătorul piesei, Simen Eriksud, a fost revelaţia top-urilor scandinave de anul trecut.

În selecţia naţională norvegiană din 2009, Ovi a pierdut în competiţia cu Alexander Rybak, dar a rămas prieten cu acesta, iar de atunci se menţine continuu în lumina presei din întreaga zonă scandinavă. Un alt aspect îmbucurător este şi faptul că prima prestaţie live a duetului amintit, într-un club din Piteşti, a ridicat efectiv publicul în picioare. Paula şi Ovi vor susţine un turneu naţional de promovare şi de rodare pentru finala din 6 martie.