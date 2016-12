Paula Seling, live la Constanţa

Paula Seling îşi va încânta fanii constănţeni, pe 7 octombrie, cu un concert live pe care îl va susţine alături de trupa sa, în clubul Phoenix. Artista a bifat, de-a lungul carierei, numeroase apariţii în faţa publicului de la malul mării, de care se pare că o leagă multe amintiri.

Cântăreaţa care, în 2010, a făcut furori la Eurovision, împreună cu Ovi, alături de care s-a clasat pe locul al treilea în cadrul prestigioasei competiţii, este una dintre cele mai puternice voci autohtone, dar şi una dintre cele mai agreabile prezenţe feminine. Mai apoi, cei doi au susţinut un turneu prin Europa, intitulat „The Never Ending Tour”, pe care l-au început pe scena pe care artista se simte cel mai în largul ei, după cum însăşi a declarat. „Chiar în Constanţa se află un alt loc foarte drag mie - Clubul Phoenix - în care am cântat de nenumărate ori, împreună cu trupa mea şi în care revin de fiecare dată, cu aceeaşi bucurie. Cred că este scena pe care am cântat de cele mai multe ori până acum!”, a mărturisit solista.

Cu o putere de muncă impresionantă, dublată de un talent excepţional, Paula Seling a lansat, de-a lungul timpului, numeroase albume şi a participat cu succes la un număr important de festivaluri, de la care a plecat nu doar cu admiraţia publicului, ci şi cu trofee însemnate. Şi în această privinţă, ataşamentul artistei faţă de scena constănţeană este una evidentă, după cum afirmă: „Constanţa înseamnă, pentru mine, în primul rând… Mamaia. Festivalul Mamaia. Primul pas în afirmarea mea la nivel naţional. Aveam 17 ani când câştigam primul meu trofeu de anvergură”.

Unul dintre cei mai favorabili ani din cariera artistei a fost 2009, pe parcursul căruia frumoasa cântăreaţă a lansat un album la care a muncit aproape şase ani, scris, compus, orchestrat şi produs de ea. Materialul discografic este dublu, întrucât este înregistrat atât în limba română, sub titulatura „Culeg vise”, cât şi în engleză, intitulat „Believe”. Mai mult, tot în 2009, Paula Seling a obţinut, împreună cu compozitorul Cristian Faur, locul I la Secţiunea Creaţie în cadrul Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia”.

Biletele pentru spectacolul din 7 octombrie vor fi puse în vânzare, în curând, la sediul Phoenix.