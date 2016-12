Paula Seling va cânta alături de Alexander Rybak

Frumoasa cântăreaţă Paula Seling are cu ce se lăuda, atât în trecut, cât şi în prezent. Deşi a înregistrat deja numeroase performanţe notabile, cariera ei - mai ales cea privind colaborările în duet - se află în continuare în plină ascensiune. Astfel, recent, au fost definitivate două noi producţii muzicale, cu mari şanse de a deveni hit-uri.

La începutul toamnei, a apărut piesa „Am ceva bun”, care poartă marca lui Dan Teodorescu de la Taxi, interpretată de Paula, în duet cu Răzvan Fodor. Fostul solist al trupei Krypton, devenit pentru un timp actor de telenovele, îşi anunţa în acest mod revenirea spectaculoasă în lumea muzicii. Piesa se află deja în difuzare la mai multe posturi naţionale de radio şi promite să devină un real şi longeviv succes.

De curând, Paula a „recidivat” pentru a treia oară în colaborarea cu băieţii de la Direcţia 5, pe proaspătul album al trupei figurând un nou duet ce constă în piesa „Hai Hui prin Bucureşti”. Paula a cântat piesa „Am ceva bun” şi în faţa constănţenilor, la ultimul ei concert la malul mării, din octombrie, însă fără Răzvan Fodor, iar băieţii de la Direcţia 5 au lansat tot la Constanţa, la numai o săptămână distanţă, albumul pe care se regăseşte şi colaborarea cu talentata artistă.

NORVEGIA ÎI DESCHIDE IAR DRUMUL După colaborarea care a clasat România pe cel mai de sus loc de până acum, la Eurovision, Paula Seling surprinde din nou publicul şi pregăteşte ceva nou, „made in Norvegia”… „M-am consultat cu echipa mea şi ne bate gândul să reunim pe un album toate aceste cântece frumoase, mărturie a colaborărilor minunate pe care le-am avut în 15 ani de carieră. Ca o ştire suplimentară, vă anunţ că zilele acestea lucrez în studio la o nouă piesă, în duet cu un artist norvegian, care nu este Ovi, ci… Alexander Rybak. M-am întâlnit cu el nu de mult, avându-l ca oaspete la X Factor, am constatat că suntem pe aceeaşi lungime de undă…muzical vorbind… şi… am trecut la treabă. Alex va reveni în România pentru a cânta pe scena X Factor şi sperăm să prezentăm cât mai repede rezultatul colaborării noastre, un cântec vesel, care sper să fie pe placul celui mai larg public”, a declarat Paula Seling.

DUETE DE SUCCES Toate aceste activităţi „de forţă” în cariera Paulei Seling vin după ce, cu ani în urmă, a înregistrat un succes notabil cu piesa „Lângă mine”, înregistrată cu Direcţia 5 şi după ce a cântat în duet cu o mulţime de alţi artişti precum: Al Bano, Anita Doth, Tony Hawks, Plan D, Ştefan Bănică Jr., Dan Helciug, Bere Gratis, Puya, Zale, Kamara sau Byron. Bineînţeles că nu poate fi uitat vreodată nici remarcabilul loc III obţinut la Eurovision, cu piesa \"Playing With Fire”, interpretată cu Ovi, alături de care va mai apărea pe scenă şi în continuare.