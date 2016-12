Paula Seling vs. Trăistariu la... Eurovision?

Paula Seling & Ovi (Ovidiu Jacobsen din Norvegia) şi-au anunţat intenţia de a participa la selecţia naţională Eurovision 2010. Chiar dacă vocea solistei este una dintre cele mai apreciate din ţară, efortul celor doi de a se califica nu va fi deloc uşor, în condiţiile în care îl vor avea drept contracandidat pe celebrul cântăreţ Mihai Trăistariu. Deşi constănţeanul a mărturisit că este tentat să revină pe scena acestui concurs muzical, până la această oră, încă nu şi-a anunţat oficial participarea. Trăistariu vrea să se asigure că piesa cu care va intra în competiţie va depăşi în calitate celebra „Tornero”, piesă declarată hit-ul anului 2006, cu care nu numai că a câştigat la Eurovision, dar, mai mult, în acel an, a fost declarat atât cea mai bună voce a Eurovisionului, cât şi din România.

Ovidiu Jacobsen şi-a făcut, deja, publică intenţia de a reprezenta România la ediţia din acest an a Eurovision-ului - care va avea loc chiar în ţara sa -, împreună cu Paula Seling. Cei doi s-au cunoscut anul trecut, la Braşov, când norvegianul a câştigat Cerbul de Bronz. Chiar dacă pentru competiţia care va avea loc la Oslo, frumoasa cântăreaţă se pregăteşte alături de un norvegian, se pare că juriul preselecţiei de la Bucureşti nu va avea deloc o misiune uşoară, întrucât Mihai Trăistariu este deja o prezenţă constantă şi foarte îndrăgită în capitala Norvegiei, fiind invitat să susţină concerte chiar în noaptea de Revelion, atât în 2007, cât şi săptămâna trecută. Îmbucurător este faptul că, indiferent care dintre cei doi artişti vor fi desemnaţi să reprezinte România, anul acesta vom avea motive întemeiate să aspirăm, din nou, la trofeul celebrei competiţii. În plus, ambii concurenţi au fost declaraţi cele mai bune voci din ţară, astfel că lupta din acest an pentru câştigarea selecţiei naţionale promite un show de excepţie pentru români.

O altă interpretă din România, dar mai puţin cunoscută, care şi-a anunţat intenţia de a participa la selecţia naţională a Eurovision 2010, este Annamari Dancs. Ea va intra în cursă cu piesa „Aha”, ale cărei versuri au fost scrise de Claudia Kalimeris, soţia lui Aris Kalimeris, textierul piesei „Hora din Moldova”, în interpretarea Nellei Ciobanu, reprezentanta Moldovei din 2009.

Annamari Dancs s-a născut la Sfântu Gheorghe, iar site-ul său este conceput bilingv, în română şi maghiară, nu însă şi într-o limbă de circulaţie internaţională. Şi-a început cariera muzicală cu aproximativ 14 ani în urmă. De-a lungul timpului, a lansat nouă albume şi 14 videoclipuri. Timp de zece ani a susţinut concerte în Ungaria, Suedia, Olanda, SUA şi Slovacia.