Paula şi Ovi, din nou la Eurovision

Aşa cum au prezis multe voci din sfera artistică autohtonă, Paula Seling şi Ovi vor reprezenta România la Eurovision Song Contest de la Copenhaga, Danemarca. Piesa celor doi, „Miracle”, este câştigătoarea finalei selecţiei naţionale a Eurovision, care s-a desfăşurat sâmbătă seară, la Teatrul „Sică Alexandrescu“ din Braşov şi a fost difuzată la TVR.

România va intra în a doua semifinală a concursului Eurovision, care se va desfăşura pe 8 mai, la Copenhaga. Finala internaţională a concursului Eurovision va avea loc pe 10 mai şi va putea fi urmărită la TVR.

JURIUL A RĂSTURNAT PREFERINŢA PUBLICULUI Aşa cum s-a întâmplat şi în anii precedenţi, juriul a avut un aport decisiv în desemnarea piesei care ne va reprezenta în finala concursului european. Melodia „Miracle”, care va reprezenta România la Eurovision, a fost aleasă în urma punctajului primit de la juriul de specialitate (50%) şi prin televoting (50%). În urma televotului, pe primele trei locuri s-au clasat: Mirela Vaida Boureanu (12 puncte), Paula Seling şi Ovi (10 puncte) şi Anca Florescu (8 puncte).

Juriul selecţiei naţionale a Eurovision a fost format din: Mădălin Voicu (preşedintele juriului), Alexandra Cepraga, Nico, Nancy Brandes şi Bobby Stoica. Mădălin Voicu a anunţat pe scena de la Braşov direct melodia câştigătoare a selecţiei naţionale, respectiv „Miracle”, interpretată de Paula Seling şi Ovi.

ACCIDENT AL JURATEI ALEXANDRA CEPRAGA Ediţia din acest an a Eurovisionului românesc nu a fost lipsită nici de incidente nedorite. Regizorul muzical Alexandra Cepraga, membră a juriului Eurovision, a căzut de pe scena concursului, sâmbătă seară. Aceasta s-a lovit uşor la un omoplat şi i-a fost acordat primul ajutor. Starea ei de sănătate este bună. „A căzut într-o bucăţică de scenă care era decupată. Nu a văzut că scena era decupată. S-a lovit puţin la spate, la un omoplat. S-a ridicat, am pus-o pe scaun, a venit salvarea, i-a fost dat primul ajutor şi este în regulă. Vorbeşte, zâmbeşte, nu are nicio problemă acută”, a declarat preşedintele juriului, Mădălin Voicu, după incident.

ENTUZIASM ŞI „POVARĂ” După anunţarea câştigătorului selecţiei naţionale a Eurovisionului, Ovi a spus: „Vă mulţumim din suflet. Suntem onoraţi. Ne-aţi pus o povară mare pe umeri”. La rândul său, Paula Seling a declarat: „Credeţi în miracole, ele pot deveni realitate!”. Ea a mulţumit celorlalţi concurenţi pentru show-ul pe care l-au făcut şi pentru fiecare clipă frumoasă pe care au oferit-o telespectatorilor.

Paula şi Ovi au mai reprezentat România în 2010, în finala de la Oslo, atunci când au obţinut cea mai bună performanţă a ţării noastre din istoria concursului - locul al III-lea - cu piesa „Playing with Fire”.

Selecţia naţională a Eurovision a fost prezentată de Nicolle Stănese. Iuliana Tudor, Sonia Argint Ionescu, Eda Marcus şi Tudor Furdui, Marian Marin, Alina Stancu, Eveline Păuna, Mihai Constantin şi Ligia Munteanu, Iuliana Marciuc, Miruna Munteanu şi Mircea Dinescu au urcat, pe rând, pe scena Teatrului „Sică Alexandrescu” din Braşov, prezentându-i pe cei 12 finalişti ai selecţiei naţionale Eurovision 2014.

Concursul Eurovision se va desfăşura în acest an la Copenhaga, pe 6, 8 şi 10 mai. Ediţia de anul trecut a fost câştigată de Emmelie de Forest, reprezentanta Danemarcei, cu piesa „Only Teardrops“.

Cezar Ouatu, reprezentantul României la Eurovision 2013, s-a clasat pe locul al 13-lea în concursul a cărui finală a avut loc, în luna mai, la Malmo Arena, Suedia. Cezar a participat la Eurovision 2013 cu piesa „It's My Life”. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).