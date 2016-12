Paulo Bento, mândru de echipa sa

Selecţionerul Paulo Bento s-a declarat mulţumit de evoluţia Portugaliei în ansamblu, în meciul cu Olanda, scor 2-1, precizând că nu este suficient un singur jucător pentru a obţine un bun rezultat, ci este nevoie ca întreaga echipă să joace bine. Ambele goluri ale portughezilor au fost marcate de Cristiano Ronaldo în min. 28 şi 74, după ce Olanda a condus cu scorul de 1-0, prin reuşita lui Van der Vaart, din min. 11.

„În unele meciuri, calităţile individuale ale unora sunt scoase în evidenţă mai mult, în altele nu. Dar nu un jucător este important, ci echipa. Sunt mândru de ceea ce am reuşit să facem ca echipă. Sunt mulţumit că ne-am atins obiectivul într-o manieră foarte strălucitoare. Este de departe cel mai bun meci al nostru, cu excepţia primelor 20 de minute. Ştim acum că avem o bună capacitatea de reacţie, că putem schimba lucrurile în timpul unui meci pentru a inversa un rezultat. Am fost foarte buni astăzi, dar nu am jucat rău nici cu Germania şi Danemarca. Nu am pierdut decât în faţa Germaniei, una dintre echipele europene cele mai titrate. Sunt foarte mândru“, a declarat Bento, care a precizat că nu consideră echipa sa favorită în meciul cu Cehia, din sferturile de finală ale EURO 2012. „Nu va fi uşor cu Cehia. Trebuie să muncim în continuare pentru a arăta aceleaşi calităţi ca în ultimele meciuri şi astfel vom avea şanse să atingem faza semifinalelor. Va fi foarte importantă, de asemenea, recuperarea jucătorilor la cel mai înalt nivel fizic“, a adăugat Bento.