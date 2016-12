Paulo Bento, mândru de elevii săi

Selecţionerul Portugaliei, Paulo Bento, şi-a lăudat elevii după semifinala pierdută la loviturile de departajare, scor 2-4, declarând că reprezentativa lusitană a demonstrat la acest turneu final că se poate lupta de la egal la egal cu orice echipă din lume.

„Am făcut un turneu foarte bun, dacă ţinem cont de cum am jucat cu echipe ca Germania, Olanda, Danemarca şi Cehia. Am jucat într-o manieră fantastică şi în semifinală am fost mai buni în primele 90 de minute. Am jucat agresiv şi am încercat să controlăm meciul în măsura în care am putut. Însă nu am mai fost la fel de eficienţi în prelungiri. Spania a fost mai puternică în prelungiri şi, dacă aş fi ales un mod de a pierde, nu ar fi fost la loviturile de departajare. Nu am pierdut din cauza arbitrilor, nu am pierdut din cauza unor factori exteriori. Am pierdut pentru că Spania a fost mai eficientă la penalty-uri. Sunt sigur acum că ne putem lupta cu orice echipă, la orice competiţie. Modul în care am evoluat ne permite să avem încredere. Ţara poate fi mândră de eforturile depuse de echipa sa”, a spus selecţionerul portughez.

Întrebat dacă “scăriţa” lui Sergio Ramos a constituit un moment de cotitură la executarea loviturilor de departajare, Bento a răspuns: „Nu se poate dovedi asta. Eram pregătiţi pentru penalty-uri, dar fotbalul este şi o chestiune de şansă şi noi nu prea am avut noroc în acest meci. Nu vreau să vorbesc prea mult de factorul noroc, dar sper să avem mai mult în viitor. Spania merită să fie în finală şi în acelaşi timp eu vreau să le mulţumesc jucătorilor mei pentru ce au arătat la acest turneu”.