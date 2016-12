Scriitorul brazilian Paulo Coelho a oferit, ieri, suma de 100.000 de dolari pentru a cumpăra drepturile asupra filmului "The Interview", pe care doreşte să îl difuzeze gratuit pe blogul său, la o zi după ce Sony Pictures a anunţat anularea lansării peliculei din cauza unor ameninţări teroriste. "Ofer studiourilor Sony Pictures 100.000 de dolari pentru drepturile asupra «The Interview». Îl voi difuza gratuit pe blogul meu. Vă rog să mă contactaţi pe adresa filialei braziliene a Studiourilor Sony", a scris scriitorul Paulo Coelho pe contul său de Twitter, citat de AFP. Miercuri, Sony Pictures Entertainment (SPE) a decis să anuleze lansarea filmului "The Interview", după un atac informatic fără precedent şi ameninţările primite din partea unui grup de piraţi cibernetici - GOP -, care au ameninţat proprietarii de cinematografe şi spectatorii americani. Filmul "The Interview", o comedie-satiră despre un complot fictiv al CIA care vizează asasinarea liderului nord-coreean Kim Jong-un, ar fi trebuit să fie lansat în Statele Unite de Crăciun. "S-a creat un precedent teribil. Este o ameninţare care a dat rezultate. E ca şi cum teroriştii ar câştiga, iar cu teroriştii nu negociezi. Am trăit intens cazul Salman Rushdie şi scandalul generat de volumul său «Versetele satanice», dar acum este încă şi mai grav", a declarat Paulo Coelho, într-un interviu publicat pe site-ul cotidianului brazilian O Globo.