Pavel Abraham, despre cazul femeii care s-a sinucis: În 35 de ore aduceau plase de la Paris

00:30:26 / 24 Mai 2015

D-le AVOCAT

Acum 20 de ani cadrul legislativ nu va permitea sa faceti astfel de afirmatii din functia pe care o aveati, acum va permiteti dar sa nu uitati ca la fel ca multi altii ati fost ,, pe acolo, sus" si ati facut totul si nimic ca sa fim azi, dupa foarte multi ani in acelasi punct mort. Pai de unde atatea plase domnul meu ca s-au terminat de cate ori am luat fiecare dintre noi plasa in ultimii 25 de ani cu diversi latratori si profitori.Sa-mi fie scuzat cinismul dar gandind pragmatic cred ca minimele resurse de care dispunem mai bine sa fie utilizate de cei care se agata cu disperare si speranta de viata decat consumate in van pe unii care pina la urma tot vor reusi sa-si ia zilele. De ce suntem in situatia ca dupa 25 de ani sa aducem plase de la Paris? Pentru ca ei nu au luat plasa ca noi de fiecare data si au de unde sa dea si la altii?