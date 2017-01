Pavel, Sabău şi Vanc ne reprezintă la Londra

Cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului va debuta astăzi în capitala Angliei, ţara noastră avînd în concurs trei sportivi. În turneul masculin sînt prezenţi Andrei Pavel şi Răzvan Sabău, care nu au parte de adversari consacraţi în turul inaugural. Ambii jucători vor susţine partidele din primul tur marţi, Pavel împotriva ibericului Marcel Granollers-Pujol (venit din calificări), iar Sabău contra germanului Philipp Kohlschreiber. În cazul în care vor obţine calificarea în turul secund, Pavel îi are la orizont pe britanicul Alan Mackin şi cipriotul Marcos Baghdatis, iar Sabău va evolua împotriva învingătorului disputei dintre Alejandro Falla (Columbia) şi Nicolai Davidenco (Rusia). În turneul de dublu evoluaează doar Andrei Pavel, care face pereche cu britanicul Lee Childs. Cei doi vor evolua în turul I contra dublului polonezo-ceh Lukasz Kubot - Tomas Zib.

În competiţia feminină România are reprezentantă doar în turneul de dublu. Ca şi la Roland Garros, Andreea Vanc face cuplu cu rusoaica Anastassia Rodionova, cele două urmînd să evolueze în actul inaugural împotriva perechii ruse Anna Chakvetadze - Elena Vesina. Principalii favoriţi ai turneului de la Wimbledon sînt Roger Federer şi Amelie Mauresmo. Dacă franţuzoaica va avea parte în primul act de un joc, aparent, uşor, contra croatei Ivana Abramovic, elveţianul va fi nevoit să-l înfrunte pe proaspătul campion de la Nottingham, Richard Gasquet. Pentru Andre Agassi ediţia din acest an de la Wimbledon are o însemnătate aparte. Va fi ultima apariţie pe iarba londoneză pentru campionul din 1992, care şi-a anunţat retragerea din circuitul alb cu ocazia celui de-al patrulea turneu de Grand Slam anului, US Open, ce va începe în 28 august. Agassi, în vîrstă de 36 de ani, a cîştigat opt titluri de Grand Slam la simplu. El este unul dintre cei cinci jucători din lume care au reuşit să cîştige cele patru turnee de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon şi US Open). Agassi, care este căsătorit cu Steffi Graf, s-a impus la Wimbledon în 1992, iar apoi a cîştigat Australian Open de patru ori, US Open de două ori şi turneul de la Roland Garros o dată. Palmaresul lui Agassi include 60 de titluri obţinute la turnee din circuitul ATP. Andre Agassi va intra marţi în concurs la Wimbledon, cînd îl va întîlni pe sîrbul Boris Pashanski. Deţinătorii trofeelor de la Wimbledon sînt Roger Federer şi Venus Williams.