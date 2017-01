Pavelescu îl dă în judecată pe şeful statului pentru discriminare pe criterii politice

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, duminică, la ieşirea de la un restaurant unde s-a întîlnit cu pedeliştii Vasile Blaga, Adriean Videanu şi Liviu Negoiţă, că a discutat despre blaturile în campania electorală. Întrebat dacă blatul despre care a vorbit săptămîna trecută era la PSD, Băsescu a răspuns: “Şi la PSD, blatul este şi în zona întîlnirii dintre Guşă şi Hrebenciuc, blatul este şi în zona negocierilor pe care le poartă avocatul acela mic cu capul mare şi voce ridicată, Pavelescu îl cheamă dacă nu mă înşel, care încearcă să-şi asigure un post în negocierile cu Diaconescu”. În replică, Aurelian Pavelescu, candidatul PNŢCD la Primăria capitalei, a declarat că este mai înalt decît şeful statului, avînd 1,75 metri, şi i-a adus aminte acestuia că i-a fost avocat în dosarul Flota şi că a făcut parte din grupul celor cinci colaboratori direcţi ai lui Băsescu în campaniile din 2004. Încercînd să-şi explice aversiunea lui Băsescu faţă de el, Pavelescu a spus: “Singura explicaţie e faptul că am refuzat să-l urmez în aventura politică autoritaristă şi nu am confundat prietenia dintre noi cu o relaţie şef-subaltern de tip interlop. Ura lui Traian Băsescu este cu atît mai mare cu cît am reuşit să rezist pe scena publică singur, chiar dacă m-a atacat permanent, direct şi prin interpuşi, încercînd să mă marginalizeze”. Pavelescu a anunţat că îl dă în judecată pe şeful statului pentru discriminare pe motive politice, apreciind că atacul acestuia la adresa candidaţilor, alţii decît cel al PD-L, încalcă grav Constituţia. PNŢCD atrage atenţia că, potrivit Legii fundamentale, şeful statului nu are dreptul de a se implica în lupta politică. “Am fost unul dintre puţinii tineri promovaţi de Alianţa DA. M-am delimitat însă de atitudinea totalitară, de dorinţa de putere absolută pe care a demonstrat-o preşedintele Băsescu. Această situaţie trebuie să înceteze, motiv pentru care am apelat la justiţie ca ultimă soluţie în faţa abuzurilor preşedintelui. Dacă nu eu, avocat de profesie şi apărător al Legii, atunci nimeni nu-l va putea opri pe Traian Băsescu să încalce mereu legea şi Constituţia”, a declarat Pavelescu.