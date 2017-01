Pavilion al Spitalului Mangalia, renovat de americani

Spitalul Municipal din Mangalia are, de ieri, un pavilion renovat complet, grație ajutorului dat de către militari americani. Inaugurarea noului spațiu s-a bucurat de prezența oficialilor americani, printre care s-a numărat și însărcinatul cu afaceri ad-interim al SUA, Dean Thompson. Alături de primarul Mangaliei, Cristian Radu, dar și de reprezentanți ai conducerii spitalului și managerul dr. Liviu Mocanu, Dean Thompson a participat la ceremonia de tăiere a panglicii noului Pavilion C. „Este un dar făcut de poporul american locuitorilor municipiului şi oraşelor, satelor şi comunităţilor învecinate. O mai bună îngrijire medicală aduce rezultate mai bune şi va contribui la asigurarea unui viitor mai bun şi mai prosper pentru această regiune”, a declarat însărcinatul cu afaceri, Dean Thompson. Oficialul a adăugat că, deși fiecare eveniment este important pentru el, proiectele care răspund nevoii de servicii medicale a românilor au un loc special în inima sa. ”Soţia mea, Jane, este profesoară şi şi-a dedicat eforturile profesionale îngrijirii şi formării copiilor. Ea mi-a oferit o perspectivă unică asupra importanţei protejării şi asigurării unui sistem eficient de asistenţă medicală. Înţeleg că Spitalul Municipal din Mangalia este un spital cu specializare multiplă, care are specialişti capabili să trateze o serie de boli. Spitalul îndeplineşte un rol important, oferind servicii medicale locuitorilor zonei de la sud de Constanţa, până la graniţa cu Bulgaria”, a declarat el.

Renovarea Pavilionului C al Spitalului Municipal Mangalia este un proiect de Asistenţă Civilă Umanitară finanţat de Comandamentul European al Forţelor Armate ale SUA (EUCOM), la care au participat aproape 90 de militari ai Gărzii Naţionale Aeriene a Statelor Unite din Alabama şi Oregon. Costurile au fost estimate la 55.000 de dolari. Timp de o lună, militarii americani au amenajat o rampă de acces pentru personale cu dizabilităţi, au efectuat lucrări de izolare pentru prevenirea scurgerilor şi infiltrărilor de apă care afectau două etaje, au reparat şi zugrăvit pereţii interiori şi exteriori ai clădirii şi au reparat instalaţiile sanitare şi electrice. Spitalul Municipal Mangalia deserveşte aproximativ 60.000 de pacienţi pe an.