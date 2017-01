Pavilionul Expozițional, imperiul „SofistiCAT”

Iubitorii de pisici, și nu numai, sunt așteptați, în acest weekend, la Pavilionul Expozițional din Constanța, unde va avea loc cea mai mare expoziție de feline organizată de Asociația Felină „SofistiCAT”. La evenimentul intitulat sugestiv "Corabia Pisicilor" își vor etala frumusețea peste 200 de pisici de rasă venite din toate colțurile lumii. Ele vor fi evaluate cu mare atenție de patru arbitri internaționali, care le vor premia pe cele mai elegante. Pe lângă acest concurs, va avea loc și o prezentare specială a două rase: persană și exotică. Pe parcursul a două zile, adică sâmbătă și duminică, vizitatorii vor putea beneficia de promoții la hrană și accesorii pentru pisici. Și pentru că organizatorii s-au gândit și la animalele fără stăpân, în cele două zile se vor strânge donații pentru acest gen de necuvântătoare, sub umbrela campaniei „Arată că îți pasă!”. Expoziția „Corabia Pisicilor” are loc sâmbătă, între orele 13.00 - 20.00, și duminică, în intervalul 10.00 - 17.00. Prețul unui bilet de acces este de 10 lei. Pensionarii beneficiază de o reducere de 50%, iar copiii sub 12 ani au accesul gratuit.