Pavilionul Expoziţional, investiţie de opt milioane de euro

Primul Pavilion Expoziţional din judeţul Constanţa, construit la intrarea în staţiunea Mamaia, pe malul Lacului Tăbăcărie, a fost inaugurat oficial, ieri, de reprezentanţii autorităţilor locale. „De azi avem un Pavilion Expoziţional la cele mai ridicate standarde de siguranţă şi calitate. A fost o luptă foarte grea să îndreptăm ceea ce au stricat alţii, am refăcut proiectele, structurile de rezistenţă şi putem spune că sîntem într-o clădire la standarde europene”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. Prezent la inaugurare, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a afirmat că istoria construirii Pavilionului Expoziţional este una complicată şi încîlcită: „Cînd Nicuşor Constantinescu a ajuns preşedintele Consiliului Judeţean, a constatat că aici era un proiect care fusese schimbat, că fundaţia, care trebuia să fie făcută pe piloni, a fost schimbată într-o simplă şi banală pernă de piatră, fără acordul verificatorului de rezistenţă, fapt pentru care a fost oprit proiectul. A schimbat fundaţia, a intrat în vechile conflicte politice, a dus un adevărat război încercînd să termine proiectul pavilionului şi a reuşit, găsind o altă finanţare“. Potrivit lui Mazăre, în noul pavilion se vor putea organiza diferite evenimente care vor aduce turişti pe litoral şi în extrasezon. Odată cu inaugurarea Pavilionului Expoziţional a fost organizată şi prima ediţie a Festivalului Vinului Dobrogean, circa douăzeci de producători expunîndu-şi produsele, atît băuturi alcoolice - vin şi ţuică, cît şi produse alimentare tradiţionale. Festivalul Vinului Dobrogean îşi aşteaptă vizitatorii pînă pe 29 noiembrie inclusiv. Pavilionul Expoziţional Constanţa are o suprafaţă totală de peste 7.600 metri pătraţi, în trei corpuri distincte, şi este prevăzut cu o sală de expoziţie de circa 4.800 metri pătraţi, o sală de conferinţe cu o capacitate de 300 de locuri şi cu spaţii destinate diverselor servicii precum centru de presă, cabinet medical, secretariat, birouri firme, zone de alimentaţie publică. Panglica inaugurală a fost tăiată de Nicuşor Constantinescu şi Radu Mazăre, locul fiind sfinţit de un sobor de preoţi condus de arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie.

Istoria Pavilionul Expoziţional

Construcţia pavilionului, demarată în mandatul fostului preşedinte al CJC, Stelian Duţu, ar fi trebuit finalizată în urmă cu aproape patru ani. După preluarea mandatului de preşedinte al CJC de către Constantinescu, lucrările de construire a Pavilionului Expoziţional au fost sistate ca urmare a constatării mai multor nereguli de proiectare şi execuţie. În 2005, fostul reprezentant al Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, Jonathan Scheele, a informat că UE îi cere statului român returnarea sumei de 1,2 milioane de euro, pentru că CJC nu a respectat termenele contractuale de execuţie privind construirea pavilionului, fondurile europene fiind ulterior retrase. Lucrările de construire a Pavilionului Expoziţional au fost finalizate cu fonduri în valoare de 8 milioane de euro, banii provenind din credite bancare obţinute de CJ şi din bugetul judeţean. „Am preluat Pavilionul în 2004, cînd am fost ales preşedinte în primul mandat. Era în stadiu fizic de 20%, deşi trebuia să fie în stadiu fizic de 90%. Inspectoratul pentru disciplina în construcţii, prin proces-verbal, a dispus sistarea lucrărilor pentru că s-au găsit 14 grave neconformităţi, respectiv modificarea proiectului de rezistenţă al construcţiei şi modificarea structurii de rezistenţă a cupolei, putîndu-se ajunge la o situaţie catastrofală cînd oamenii ar fi intrat în pavilion“, declara Constantinescu, în august 2008. El a spus atunci că, în urma expertizelor comandate de CJC, a fost confirmat că, „pentru a diminua costurile şi pentru a cîştiga mai mulţi bani, firma constructoare împreună cu Duţu şi Scheele au aprobat tacit o altă structură de fundaţie“. „Ca o dovadă că Jonathan Scheele era strîns legat de aceste interese, a anunţat rezilierea finanţării pentru Pavilionul Expoziţional, deşi principalii vinovaţi erau el, Duţu şi alţi funcţionari“, a afirmat ieri preşedintele CJC. „Atunci a venit Corpul de Control al premierului, a cercetat şi m-a rugat să iau un credit, ceea ce am şi făcut, pentru terminarea Pavilionului, cu corecţiile de rigoare, fără să pun în pericol sănătatea sau viaţa cuiva“, a mai spus Constantinescu. El a afirmat că în dosarul „Pavilionul Expoziţional“ a devenit din acuzator, acuzat, după ce a făcut plîngeri penale la DNA, Parchet şi la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). La inaugurarea Pavilionului Expoziţional au participat şi candidaţii PSD. Nicolae Moga, candidat în Colegiul senatorial 2, a subliniat că PSD a dovedit încă odată că atunci cînd promite se ţine de cuvînt. „Era nevoie de un astfel de Pavilion Expoziţional. Toate acţiunile desfăşurate la Constanţa aveau loc în corturi. Acum avem un spaţiu civilizat, unde putem organiza mult mai multe activităţi. Cred că este una dintre cele mai frumoase clădiri din ţară şi este o dovadă a faptului că se poate. Am dovedit încă odată că noi construim cînd alţii se ceartă“, a spus Nicolae Moga.