Pavilionul maritim, o necesitate pentru armatorii români

Constantin Matei este noul director al Autorităţii Navale Române (ANR). Potrivit lui, Ordinul de numire pe funcţie a fost semnat, pe 31 mai, de ministrul Transporturilor. El a deţinut, în perioada 2007 - 2009, funcţia de director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. În intervalul 1990 - 1992, Constantin Matei a fost inginer superintendent în cadrul reprezentanţei din România a Chrissolvelonis Shipping Piraeus, iar între 1990 – 1993 a fost lector asociat la Centrul de Pregătire şi Perfecţionare al Lucrătorilor din Marina Civilă Constanţa. Timp de un an, între 1984 şi 1985, actualul director general al ANR a fost inginer în cadrul NAVROM Constanţa. Constantin Matei este absolvent al Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Mecanică Navală. „Am foarte multe planuri legate de ANR pe care nu vreau să le divulg în totalitate. Pot spune doar că, printre aceste planuri, se numără şi alocarea banilor pentru uniforme pentru că mulţi angajaţi nu au. Li s-au cerut bani pentru ele, ceea ce nu este normal. Suntem o instituţie cu o anumită prestanţă şi trebuie ca oamenii să aibă toţi uniforme, fapt specificat şi în regulamentul de funcţionare”, a declarat Constantin Matei. Aceasta este una dintre măsurile venite în sprijinul reabilitării imaginii instituţiei, puţin şifonată în ultima vreme. Noul director al ANR are în vedere şi reînfiinţarea vechiului Registru naval, ce funcţiona ca un serviciu în cadrul Autorităţii şi care va deveni o Direcţie. „Cea mai mare dorinţă a mea este să înfiinţez pavilionul maritim internaţional al României. Nu este o idee nouă. Ministerul are un proiect în acest sens, însă avem nevoie de sprijinul mai multor ministere, printre care şi de cel al Justiţiei şi Economiei”, a subliniat directorul ANR. Ideea acestui pavilion a „răsărit” în 1998, în timpul Guvernului lui Radu Vasile. Potrivit actului normativ de atunci - OG 116 - armatorii care înregistrau navele sub pavilion românesc beneficiau de 38% reducere la plata impozitului pe profit, aveau facilităţi la reducerea TVA, la reducerea taxelor vamale, accizelor, sprijin din partea statului român pentru construirea de noi nave în ţară ori pentru cumpărarea unora din import. Un an mai târziu, odată cu schimbarea Guvernului, OG 116 nu s-a mai respectat, iar armatorii, „chinuiţi” de atâtea taxe, au fost nevoiţi să se retragă sub pavilionul altor ţări. Aşa se face că ţara noastră a rămas fără o flotă sub pavilionul tricolor şi a devenit furnizor de mână de lucru pentru ţări precum Libia, Cambodgia sau Panama.