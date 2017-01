Paznic dispărut misterios de la bordul unui excavator plutitor

Membrii echipajului unui excavator plutitor care efectuează săpături în apropiere de satul constănţean Cochirleni au reclamat la poliţie, la sfîrşitul săptămînii trecute, dispariţia unui coleg. Întrucît în ultima perioadă nu a mai participat la nicio lucrare pe fluviul Dunărea, excavatorul nr. 8310 al societăţii Dunav Schipping Călăraşi a fost ancorat, în urmă cu cîteva săptămîni, în apropiere de mal. Pentru ca ambarcaţiunea să nu cadă pradă hoţilor de fier vechi, marinarii au stabilit să facă, pe rînd, de pază. Membrii echipajului spun că Ion Popescu, de 52 ani, din Cochirleni, şi-a început tura pe 29 octombrie, urmînd să fie schimbat la sfîrşitul săptămînii trecute. Atunci a fost însă ultima dată cînd bărbatul a fost văzut de colegii săi. Marinarii susţin că în zilele următoare, cînd au revenit la bordul excavatorului, pentru a-i da salariul paznicului, acesta dispăruse. Întrucît bărbatul locuia în satul din apropiere, muncitorii au bănuit că el ar fi plecat pînă acasă şi l-au căutat la domiciliu. Nu mică le-a fost însă mirarea cînd au aflat că nici familia marinarului nu ştia nimic de el.

Poliţiştii de la Transporturi Navale din Cernavodă au demarat o anchetă în acest caz. În urma primelor cercetări efectuate la bordul ambarcaţiunii, anchetatorii au descoperit că uşa cabinei era încuiată, iar barca de serviciu, cu care marinarul ar fi putut ajunge la mal, era încă legată de excavator. Poliţiştii de la Transporturi spun că cel mai probabil, bărbatul a căzut de la bordul vasului şi s-a înecat, avînd în vedere şi condiţiile meteorologice din ultima perioadă. “A fost furtună, Dunărea a fost agitată, este foarte probabil ca marinarul să se fi înecat. Nu avem indicii care să ne facă să credem că i-ar fi vrut cineva răul, căci nu avea probleme nici la locul de muncă, nici în familie. Am început deja căutările pentru a recupera cadavrul”, a declarat ag. şef Sorin Rădulescu, şeful Poliţiei Navale Cernavodă. Totodată, poliţiştii spun că se confruntă cu astfel de evenimente în fiecare an, în special în perioada rece. “Zona respectivă este periculoasă, din cauza săpăturilor care se efectuează, astfel că în fiecare an ne confruntăm cu numeroase înecuri. În unele părţi sînt gropi de aprox. 20 de metri adîncime, motiv pentru care trupurile neînsufleţite sînt găsite mai greu. Am avut chiar şi situaţii cînd am descoperit un cadavru după un an şi jumătate de căutări”, a adăugat ag. şef Rădulescu. După ce va fi descoperit, trupul lui Popescu va fi supus unei necropsi, pentru a se stabili cu exactitate cauzele morţii.