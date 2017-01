PC a intrat în Opoziţie

Biroul Politic al PC a decis ieri retragerea imediată a reprezentanţilor formaţiunii din Guvern şi trecerea în Opoziţie, toţi reprezentanţii partidului din Executiv urmînd să îşi prezinte demisia la începutul acestei săptămîni. Rezoluţia PC privind retragerea de la guvernare a fost votată cu unanimitate de voturi de membrii Biroului Politic, mandatat, în luna iunie a acestui an, de către Consiliul Naţional, să ia această decizie, în cazul în care niciuna dintre propunerile parlamentare ale PC nu va fi adoptată de către partenerii de guvernare. Acesta este, de fapt, principalul motiv al retragerii de la guvernare a conservatorilor: “Am propus controlul şi confiscarea averilor dobîndite illicit şi direcţionarea banilor către fondul asigurărilor sociale. Nu au susţinut ideea. Am propus reducerea TVA la alimentele de bază de la 19%, la 9%. N-au fost de acord. Am cerut neimpozitarea profitului reinvestit. Am formulat propuneri pentru protecţia pensionarilor. Nici cu asta nu au fost de acord. Acestea şi alte proiecte legislative nesusţinute de Coaliţie au determinat luarea acestei decizii”, a anunţat preşedintele PC, Dan Voiculescu. PC s-a retras de la guvernare şi ţînînd cont, potrivit rezoluţiei, de “grava criză politică generată de preşedintele Traian Băsescu, Partidul Democrat şi Theodor Stolojan, cu atac direct asupra primului-ministru şi a PNL, principalul partid de guvernămînt”. PC a mai decis intensificarea dialogului politic şi a eforturilor parlamentare pentru trecerea iniţiativelor PC în forul legislativ şi susţinerea în continuare, din Parlament, a tututor proiectelor care vor contribui la stabilitate politică, dezvoltare economică şi integrare europeană.

Voiculescu: Băsescu, artizanul crizei politice din România

În cadrul lucrărilor Consiliului Naţional al PC de ieri, convocat de Dan Voiculescu, după ce s-a anunţat retragerea PC de la guvernare, liderul conservatorilor i-a atras atenţia preşedintelui Traian Băsescu, pe care îl învinovăţeşte de criza politică din România, că nu va permite ca PC să fie tras la răspundere pentru ceea ce se întîmplă acum pe scena politică românească. ''Preşedintele Traian Băsescu, un mare ipocrit şi un mare mincinos, va încerca, după pasul acesta pe care îl facem, să spună că noi, PC, am declanşat criza politică în România. Ţin să-l avertizez pe Traian Băsescu că minciuna are picioare scurte. El este artizanul spargerii PNL şi el este în spatele crizei politice din România, împreună cu instrumentul său, Theodor Stolojan''. “În 2004, cînd am intrat la guvernare, am sperat că vom avea parte de un tratament egal cu ceilalţi parteneri din Coaliţie. Din păcate, doar PNL-ul a fost formaţiunea politică care a dat dovadă de un tratament respectuos faţă de noi'', a explicat Voiculescu. ''În ceea ce priveşte celălalt mare partid din Coaliţie, PD, acesta se apropie cu viteză mare de partidul totalitar. PD e un partid de neocomunişti, care a trecut foarte uşor de pe partea stîngă a eşichierului politic pe partea dreaptă. Este un partid care nu are o doctrină politică bine definită şi care e umflat în mod artificial de preşedintele României, Traian Băsescu. Dar, vă asigur că PD se va dezumfla odată cu preşedintele jucător'', a adăugat liderul PC. El a a precizat că PC va face o opoziţie constructivă şi a precizat şi care vor fi relaţiile partidului cu celelalte formaţiuni politice: "Avem adversar politic PD-ul şi politica duplicitară a lui Traian Băsescu”, ”deschidere către PNL şi PSD, care se va reforma la congresul de săptămîna viitoare”, „sîntem rezervaţi faţă de PRM şi păstrăm distanţa faţă de UDMR”. “Atragem atenţia asupra pericolului care paşte poporul român şi România, cu un preşedinte care se crede lider european, regional şi mondial şi care i-a minţit pe români că vor trăi bine. Noi dorim să fim la Putere şi nu la guvernare, şi vă asigur că vom fi la Putere. (…) Noi ne-am făcut datoria. Revenim la soluţia firească, morală şi corectă. (…) Îl lăsăm pe domnul Traian Băsescu cu soluţia imorală în braţe, să se descurce cu ea, cum o şti mai bine”, a mai spus Voiculescu. El a adăugat că PC nu doreşte să fie judecat pentru promisiunile neonorate ale Alianţei DA.

PC condiţionează votarea bugetului pentru 2007

În urma deciziei conducerii PC de a ieşi de la guvernare şi de a-şi retrage reprezentanţii din Executiv, vor rămîne vacante un post de vicepremier, cel de ministru de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi al IMM-urilor, ocupat în prezent de Bogdan Pascu, şi un post de ministru al Economiei şi Comerţului, ocupat de Codruţ Şereş. Cei doi au anunţat, ieri, că se întorc în Parlament. PC îşi retrage, de asemenea, din Guvern, şase secretari de stat, precum şi 10 preşedinţi sau vicepreşedinţi ai agenţiilor guvernamentale. (Rămîne preşedintele Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, care a anunţat că demisionează din PC.) Părăsirea arcului puterii de către PC lasă însă Cabinetul Tăriceanu în minoritate în Parlament, partidul condus de Dan Voiculescu avînd 30 de senatori şi deputaţi. Odată cu intrarea PC în Opoziţie, Coaliţia are la Camera Deputaţilor 130 de susţinători, dintre care 68 de la PNL, 50 de la PD şi 22 de la UDMR, în timp ce Opoziţia, 107 deputaţi PSD, 30 de deputaţi PRM şi 19 deputaţi PC. Pe lîngă aceştia mai există 18 deputaţi aparţinînd minorităţilor, altele decît cea maghiară, şi 16 deputaţi independenţi. La Senat, din Coaliţie ar mai face parte 51 de membri din cadrul Alianţei DA şi 10 din UDMR, în condiţiile în care există deja 28 de parlamentari liberali care şi-au exprimat susţinerea faţă de platforma Stolojan-Stoica. În Senat, Opoziţia are 43 de senatori PSD, 18 senatori PRM, 11 senatori PC. Pe lîngă aceştia mai există cinci senatori fără apartenenţă politică. Retragerea PC de la guvernare complică situaţia politică din Parlament, adevăratul raport de forţe putere-opoziţie urmînd a fi observat la votarea legilor importante ori în cazul unei eventuale moţiuni de cenzură. Voiculescu a avertizat că PC va vota proiectul de buget pe 2007 dacă partidele din coaliţie vor susţine iniţiativele legislative ale conservatorilor privind reducerea la 9% a TVA la alimentele de bază şi aceea privind neimpozitarea profitului reinvest. Această afirmaţie a fost susţinută şi de preşedintele interimar al PC Constanţa, Gheorghe Martin. “Nu se poate acţiona în alt fel, avînd în vedere că din cele 186 de iniţiative ale PC, doar 16 au trecut în Parlament, nici măcar 10% din iniţiativele PC, cu toate că era la guvernare. Cu toate acestea, PC va vota bugetul pentru că trebuie votat, dar cu o singură condiţie. PC trebuie să primească garanţia că la prima rectificare bugetară vor fi trecute cele două iniţiative benefice pentru populaţie. Pe de altă parte, odată cu ieşirea de la guvernare, vom putea să ne ocupăm mai intens de organizarea partidului la nivel judeţean şi municipal.“, a declarat Gheorghe Martin.