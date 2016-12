PC a primi Educația pentru Sorin Câmpeanu. Agricultura rămâne la Daniel Constantin

Biroul Politic al PC a aprobat, în această după-amiază, în unanimitate, noua formulă de guvern, în care PC va primi Ministerul Educaţiei pentru Sorin Câmpeanu şi Ministerul Agriculturii, care va fi condus în continuare de Daniel Constantin. ”S-a adoptat în unanimitate noua formulă guvernamentală. Am prezentat noua formulă guvernamentală, modalitatea în care PC va fi reprezentat în noul Guvern condus Ponta. Am prezetat stadiul negocierilor, cum au decurs negocierile, propunerea pe care am făcut-o în cadrul coaliţiei de guvernare de a renunţa la funcţia de vicepremier, funcţie care nu are o atribuţie specific , pentru ca PC să aibă un portofoliu cu un impact ceva mai mare în societate”, a anunțat președintele PC, Daniel Constantin. El a arătat că este o onoare pentru PC ca Sorin Câmpeanu, rectorul Universităţii de Științe Agronomice București, să conducă Ministerul Educaţiei. La rândul său, Câmpeanu a arătat că nu este membru al PC, dar nu exclude posibilitatea de a intra în acest partid. El a menţionat proiectele pe care şi le propune în fruntea Ministerului Educaţiei, care va fi comasat cu Ministerul Cercetării: „Trebuie continuate proiectele bune începute cuprinse în programul de guvernare al USL, sunt foarte multe lucruri de făcut la Educaţie, atât la preuniversitar: accesul la educaţie, simplificarea curiculei, modernizarea evaluării, devoltarea învăţământului profesional şi tehnic, al învăţământului dual, iar la nivel universitar: consolidarea autonomiei universitare partea de consolidare între mediul universitar şi mediul socio-economic,internaţionalizarea universităţilor româneşti ca unică şansă a dezvoltării acestora”. El a adăugat că şi la nivelul cercetării sunt proiecte mari începute care trebuie continuate, proiectul de la Măgurele, dar sunt şi proiecte care trebuie iniţiate, cum sunt cele din cadrul parteneriatului strategic cu SUA.