PC Garage garantează... un infarct

ȘI-NCEPUSE ATÂT DE BINE... Placa video cumpărată SH, de pe Okazii, s-a stricat. Întrucât cel care mi-a vândut-o (proprietarul unei firme din București) îmi trimisese și factura fiscală originală, iar produsul era încă în garanție, m-am pus imediat pe treabă. Primul pas a fost trimiterea produsului la service-ul retailerului, PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine de profil. Mecanismul e simplu: suni la curier și ți se preia produsul. Dacă cererea de garanție este întemeiată, PC Garage plătește transportul (și dus, și întors). Pe spatele facturii fiscale originale (pe care cumpărătorul nu eram eu, ci respectiva firmă din Vest), am descris extensiv toate problemele și, în trei locuri distincte, am scris cât de mare și citeț am putut că eu sunt al doilea proprietar și că placa video, fie ea reparată sau înlocuită, trebuie să ajungă la Constanța și să fie legată de contul meu de pe PC Garage. Termenul de soluționare a garanțiilor este de 15 zile lucrătoare, dar, spre surprinderea mea, răspunsul a venit peste nici trei zile - „Produsul dvs. este soluționat în service prin storno. Va fi înlocuit cu alt produs ales de dvs., prin lansarea unei noi comenzi“. Cu alte cuvinte, mi s-a oferit un voucher de cumpărături pe site (1.752 lei, în cazul de față).

NE PARE RĂU... Intru pe cont și, surpriză, zero lei în sold. Sun imediat și, pe un ton extrem de relaxat, mi se confirmă că banii au fost livrați, dar nu în contul meu, ci în cel al primului cumpărător. N-am fost suficient de explicit? Sunt al DOILEA proprietar, cu adresa asta și contul ăsta! În fine, puteți să transferați banii? Nu, ne pare rău, vine răspunsul. Și eu ce fac? Luați legătura cu titularul contului... Și dacă-i mort? Dacă și-a schimbat numărul de telefon? Dacă zice că nu mă cunoaște? Dacă își cumpără ceva cu banii ăștia și eu rămân și fără placa stricată, și fără bani? Tăcere. Păi, păi... Păi nu vorbim de 10 - 20 lei, ci de peste 1.700 lei! Ne pare rău...

MAI SUNT ȘI OAMENI E clar că mai mult nu pot obține, dar, înainte de a face tămbălău oficial (cu Protecția Consumatorului), îl sun pe cel de la care am luat placa video. Îmi răspunde, ba chiar mă și ține minte. Îi explic ce și cum și îl rog să facă o comandă pentru o nouă placă, cu livrare la adresa mea. Dacă am răbdare 10 minute, să ajungă cu copilul acasă, se rezolvă. Ce urmează e o dovadă clară că în ultimii 25 de ani nu ne-am sălbăticit chiar toți. Nu doar că face comandă, dar îmi trimite poze cu fiecare pas - aici se confirmă comanda cu numărul XXXXXX, aici e adresa ta, aici e numele operatorului comenzii, aici e conversația dintre mine și PC Garage, în care cer să se utilizeze banii din cont, ca să nu plătești tu nimic. Nu pot decât să trimit de fiecare dată un „Mulțumesc“, urmat de 1.752 de smiley face-uri. Oare am leșinat când mi s-a zis că banii s-au dus în alt cont și visez acum toate astea? Pare-se că nu. Peste două zile, în jurul orei 11.00, Omul (cu majusculă) mă sună din nou: „Curierul e la ușa ta, m-a sunat tot pe mine“. Și într-adevăr, curierul e la ușă, cu placa mea video nou-nouță. Păcat că nu poți să iei pe cineva în brațe prin telefon, nu-i așa?

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE Ăsta a fost un caz fericit. Se putea, la fel de bine, ca vânzătorul de pe Okazii să-și fi schimbat telefonul. Sau să fi folosit banii pentru el însuși, lăsându-mă cu ochii în soare. Ce puteam face? Practic, deși a greșit, PC Garage nu și-a asumat vina, ba chiar m-a lăsat la mila unui străin și m-a pus să descurc singur situația. Dacă rămâneam și fără placă, și fără bani, următorul pas era demersul la Protecția Consumatorilor. Așadar, mare atenție la „garanție“! Să nu cumva să vi se garanteze doar faptul că luați țeapă.