PC își ia viața în propriile mâini... Din nou?

07:34:20 / 08 Decembrie 2014

BANIAS

Senatorul traseist BANIAS MIRCEA-impreuna cu fratele sau a distrus PARTIDUL CONSERVATOR CONSTANTA.Din 56 de filiale au ramas doar 9,promovarile sunt facute doar pentru FAMILIA SA,prieteni sau SPAGA....EPURAREA mircea TREBUIE inceputa cu tine de fapt esti singur in partid,nu vrei sa stii opinia liderilor de filiale?TE VOR REVOCA din functie cu prima ocazie-asta in cazul in care nu faci singurel pasu inapoi....ca la PDL mircea pe usa din dos,lumea e satula de palavragii ca tine sa nu mai spunem cum i-ai tradat pe PSD nici o actiune in campanie-tipic romanesc-tradarea