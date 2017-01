PC respinge presiunile pentru semnarea moţiunii de cenzură

PC nu fuzionează cu niciun partid politic, nici cu PNL, nici cu PD şi respinge atacurile liberalilor, care acreditează ideea că PC este în disoluţie, precum şi presiunile făcute de democraţi asupra parlamentarilor conservatori de a semna moţiunea de cenzură. Consilierul general Octavian Petrovici, care este şi vicepreşedinte al organizaţiei PC Bucureşti, a declarat ieri că partidul din care face parte are informaţii că preşedintele Camerei Deputaţilor aruncă anumite zvonuri potrivit cărora PC ar fuziona cu PNL: "Bogdan Olteanu ar trebui să vadă ce se întîmplă în PNL şi nu să ascundă disoluţia acestui partid prin petarde pe care le aruncă în presă. Cînd membrii marcanţi ai PNL trec la alte partide, atunci PNL are o problemă gravă". El a adăugat că PC este unul dintre puţinele partide care nu au probleme interne şi a devenit o ţintă pentru alte partide pentru voturile parlamentarilor săi. Petrovici a anunţat că PC are "cîteva surprize" pentru PNL, în sensul că, în perioada următoare, "mai mulţi "oameni de valoare" vor adera la PC. De asemenea, deputatul conservator Ioan Ţundrea a acuzat lideri ai PD că fac presiuni asupra parlamentarilor PC pentru a semna şi a susţine moţiunea de cenzură. El a arătat că, împreună cu alţi parlamentari, a fost "bombardat cu telefoane din 5 în 5 minute, pentru a fugi către PD" şi a semna moţiunea cu pricina. Potrivit lui Ţundrea, această problemă cu telefoanele este mai veche, încă de la referendum, cînd parlamentari ai PC erau mereu invitaţi de terţe persoane să discute "ba cu Traian Băsescu, ba cu Boc, ba cu Rădulescu, ba cu Blaga": "Sînt presiuni foarte mari din partea PD, sper să nu reuşească". Deputatul PC Ioana Popescu a spus că PC nu a luat încă o decizie dacă susţine sau nu moţiunea de cenzură a PD, Biroul Politic al partidului urmînd să ia în discuţie această problemă la începutul săptămînii viitoare: "Nu excludem nici susţinerea, nici nesusţinerea moţiunii. PC nu are obligaţii faţă de nimeni, nici faţă de Guvern, nici faţă de alte partide. PC este un partid de opoziţie care îşi face treaba în opoziţie".