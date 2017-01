PC solicită Guvernului să discute reducerea TVA la alimentele de bază

PC are un proiect de lege aflat în discuţia Camerei Deputaţilor, prin care propune reducerea taxei pe valoarea adăugată de la 19%, la 9% la produsele alimentare de bază, dar nu are nimic împotrivă să renunţe la paternitatea acestui proiect numai ca Guvernul să ia această decizie care este \"necesară, justă şi aşteptată de producători şi consumatori\". De aceea, preşedintele Consiliului Executiv al PC, Codruţ Sereş, a anunţat că, astăzi, conservatorii vor solicita Guvernului să ia în discuţie reducerea cotei TVA la produsele alimentare de bază. Sereş a apreciat că, din cauza secetei, există deja probleme în privinţa aprovizionării cu grîu. El a arătat că refuzul Guvernului de a reduce taxa pe valoarea adăugată la produsele de panificaţie, aşa cum a propus ministrul Agriculturii, dar şi la celelalte produse alimentare de bază, este o \"măsură nepotrivită\", cu atît mai mult cu cît asociaţiile din domeniu au semnalat că preţurile la aceste produse vor creşte. Potrivit lui Sereş, \"jongleriile politice\" prin care membrii Cabinetului Tăriceanu amînă discutarea reducerea TVA denotă \"nesiguranţă\". Codruţ Sereş a adăugat că pînă la urmă, \"sub presiunea publică\", Guvernul va trebui să ia această decizie de reducere a TVA pînă la sfîrşitul anului sau la momentul adoptăriii bugetului de stat, dar este important ca această măsură să fie luată acum, pentru ca efectele secetei să nu fie atît de pregnante. Liderul PC susţine că \"amînarea reducerii TVA afectează 70% din populaţie şi este bine ca Guvernul să ia această măsură cu responsabilitate, nu sub presiunea publică\".

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat luni că reducerea taxei pe valoare adăugată la pîine va face obiectul unei discuţii între Guvern şi asociaţiile producătorilor, iar o astfel de măsură va trebui să aibă ca rezultat final menţinerea preţului actual al pîinii. Reprezentanţii firmelor de morărit şi panificaţie au atras atenţia că recolta redusă de grîu din acest an, reprezentînd circa jumătate faţă de anul trecut, va determina creşterea preţului pîinii şi produselor de panificaţie, treptat, cu 5-6% pentru început şi cumulat 30-40% pînă la sfîrşitul anului.