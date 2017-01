PC strînge semnături pentru retragerea lui Băsescu din funcţia de preşedinte

Liderul PC, Dan Voiculescu, a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, că PC începe, în aceeaşi zi, demersurile pentru a declanşa procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu. Voiculescu a motivat iniţativa PC prin faptul că Băsescu face propagandă în favoarea statului totalitar şi intenţionează subminarea PSD, PNL şi PC. Voiculescu a declarat că, pe "lîngă faptul că este ipocrit şi nepriceput", şeful statului dovedeşte, prin întîlnirea de sîmbătă după-amiază cu Berceanu, Blaga şi Videanu, că este şi "iresponsabil". "Nu pot concepe ca un preşedinte să discute în localuri publice teme de politică majoră, s-o facă cu evident partizanat politic, vorbind numai cu membrii unui partid politic, să discute despre subminarea unor partide parlamentare - PSD, PNL şi PC", a spus Voiculescu. Susţinînd că nu deţine mai multe date decît cele prezentate de mass-media, Voiculescu a mai declarat că, la întîlnirea de sămbătă, cei patru democraţi au vorbit şi despre "subminarea autorităţii unor instituţii ale statului", amintind despre expresia pe care, potrivit relatării din presă, Băsescu a folosit-o la adresa procurorilor - "pe procurori nu te poţi baza pentru că sînt nişte jigodii". "Îşi depăşeşte mandatul constituţional prin implicarea sa directă în lupta politică. Urmăreşte înfiinţarea unui partid prezidenţial, totalitar. Ca atare, începînd de azi, mă declar oficial adversarul lui Traian Băsescu", a mai spus liderul PC. El a adăugat că Biroul Politic al PC va strînge semnăturile pentru retragerea din funcţie a şefului statului.

PNL nu susţine propunerea PC de suspendare din funcţie a preşedintelui, deoarece acest lucru nu este justificat, a declarat liderul grupului parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor, Crin Antonescu. „Avem foarte multe diferenţe şi chiar divergenţe cu Traian Băsescu şi noi nu am ezitat să le spunem, dar de aici şi pînă la suspendarea sa din funcţie este o distanţă mare şi nu se justifică”, a precizat Antonescu. Şi vicepreşedintele PNL Puiu Haşotti a declarat că formaţiunea pe care o reprezintă nu va răspunde demersului PC de suspendare a preşedintelui, menţionînd că PNL are încă „o relaţie specială” cu PD şi cu Traian Băsescu. La rîndul său, liderul deputaţilor PD, Cristian Rădulescu, a declarat că demersul anunţat de liderul PC privind suspendarea din funcţie a preşedintelui nu are nici credibilitatea, nici seriozitatea necesare pentru a face ca PC să depăşească limita a două procente în sondaje. Nici parlamentarii UDMR nu vor susţine demersul PC privind suspendarea din funcţie a preşedintelui, potrivit afirmaţiilor liderului Uniunii, Marko Bela.

Conform articolului 95 din Constituţie, în cazul săvîrşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntîrziat, la cunoştinţă preşedintelui. Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.