Scandal cu cîntec la poarta PC Constanţa! Preşedintele Uniunii Turce Musulmane din România (UTMR), Metin Cerchez, i-a acuzat ieri, la scenă deschisă, pe conservatorii constănţeni, de faptul că doresc să folosească “metode meschine” pentru a-şi face campanie electorală. “De trei săptămîni mă bat conservatorii la cap să candidez din partea partidului lor la funcţia de primar al Constanţei, pentru că nu găsesc de luni bune un candidat. Acum două zile am cedat şi am semnat adeziunea la PC, acceptînd totodată să candidez şi la Primărie. Am fost membru PC pentru o singură zi, pentru că m-am retras din partid imediat după ce am aflat că PC vrea să organizeze o campanie murdară şi agresivă. Mă aşteptam din partea lor la o campanie civilizată, bazată pe programe şi proiecte, nu la metodele meschine pe care mi le-au prezentat”, a spus Cerchez. El a subliniat că strategia PC viza folosirea preşedintelui UTMR pe post de vîrf de lance pentru lansarea unor atacuri suburbane la adresa principalilor candidaţi la primărie. “Voiau să atac eu murdar pe toată lumea, pentru ca apoi să-şi facă ei maşinaţiunile politice de culise, pentru turul al doilea de scrutin”, a mai spus liderul UTMR. El a atacat dur persoanele din conducerea PC Constanţa, pe care le-a calificat ca fiind persoane expirate şi foşti membri ai Ministerului de Interne şi Securităţii. “Cei de la PC m-au înştiinţat că vor să se dedea la tot felul de şantaje politice. Cîrciumarul Mincă (nr - preşedintele filialei judeţene Constanţa a PC) a ajuns să confunde politica cu restaurantul Cireşica, unde dansează în fiecare vară preşedintele Traian Băsescu”, a mai spus Cerchez. De cealaltă parte, conservatorii nu neagă faptul că au fost discuţii legate de candidatura lui Cerchez cu susţinerea conservatorilor, însă prezintă o cu totul altă latură a evenimentelor. Preşedintele PC Constanţa de la nivel judeţean, Ion Mincă, a declarat că el nu a discutat nimic politic cu Cerchez: “El este murdar şi ar trebui să se spele de aceste declaraţii. Nu am discutat eu cu el, ci preşedintele filialei municipale, Marian Motoc. E problema lui ce declară, dar cred că vrea să îşi mai facă puţină imagine.” La rîndul său, Marian Motoc a afirmat că, de fapt, Cerchez ar fi venit către PC cu propunerea să fie susţinut pentru funcţia de primar. “A venit la o primă întîlnire cu Biroul Permanent al filialei dar a plecat val vîrtej. Nu ştiu ce l-a detranjat, pentru că eu nu eram în cameră atunci cînd a plecat. Membrii Biroului Permanent au decis să nu îi susţinem candidatura din partea PC şi probabil că asta l-a aprins. Oricum, PC este un partid prea mic pentru a face maşinaţiuni”, a mai spus Motoc.