PD s-a folosit de Ziua Naţională a României pentru a-şi face campanie electorală

1 Decembrie 1918 a fost ziua în care poporul român a marcat bilanţul luptei pentru întregire statală, în urma Primului Război Mondial, ştiind să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. Devenită Zi Naţională a României după evenimentele din decembrie 1989, data de 1 Decembrie este sărbătorită în fiecare an, la fel ca în celelalte judeţe, şi la Constanţa, printr-o serie de manifestari. Alături de întreaga Românie, Constanţa a sărbătorit ieri 88 de ani de la Marea Unire, în ultimul an dinaintea aderării ţării noastre la Uniunea Europeană. Emoţia acestui nou pas în istoria ţării noastre a fost resimţită în atmosfera de entuziasm în care peste 1.000 de constănţeni au luat parte la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României. Programul evenimentelor a început la ora 10.00, în Cimitirul Central, unde au avut loc depuneri de jerbe şi coroane de flori la Monumentul Eroilor Primului Război Mondial. Înaintea acestui ceremonial, IPS Teodosie a oficiat o slujbă religioasă în memoria ostaşilor români. Coroane şi jerbe de flori au depus Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), prin preşedintele Nicuşor Constantinescu, Primăria municipiului Constanţa, prin directorul Petrică Munteanu, Prefectura, prin prefectul Dănuţ Culeţu. Au mai depus coroane de flori, de asemenea, reprezentanţi ai altor instituţii publice, armatei române, veteranilor de război, partidelor politice. După ceremonialul de la Cimitirul Central, manifestările organizate în cinstea Zilei Naţionale au continuat pe platoul Prefecturii. Acestea au fost deschise prin trecerea în revistă a Gărzii de Onoare, de către preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, şi prefectul Dănuţ Culeţu. După intonarea Imnului de Stat al României, reprezentanţii instituţiilor publice ale judeţului au rostit scurte alocuţiuni. “În numele judeţului Constanţa, pe care îl reprezint, vă urez cu ocazia Zilei Naţionale a României, dar şi cu ocazia împlinirii a 88 de ani de cînd provinciile româneşti, inclusiv Dobrogea, şi-au manifestat voinţa populară de a reîntregi neamul românesc“, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, care a adăugat: “Constat că la astfel de evenimente se fac tot felul de declaraţii de unitate a tuturor românilor. În realitate însă, atît în judeţul Constanţa, cît şi în ţară, partidele politice se confruntă şi îşi consumă energiile în detrimentul poporului român. Ar bine ca această zi să ne poată uni, indiferent de spectrul politic, şi să ne aducă aminte că sîntem o singură naţiune, aşa cum a făcut-o Mihai Viteazu, la 1600, şi aşa cum s-a realizat la Marea Unire de la 1918. Nu vreau să se interpreteze cuvîntul meu ca un gest politic, ci, mai degrabă, ca o chemare la unitate reală, în interesul judeţului Constanţa şi al României, care este în prag de a intra în Uniunea Europeană“. La rîndul lui, viceprimarul municipiului Constanţa, Nicolae Nemirschi, a declarat: “Este un an important pentru noi şi să dea Dumnezeu să trecem cu bine peste încercările care ne aşteaptă. Sînt convins că noi, constănţenii, vom fi printre primii care o să intrăm cu bine în UE“. Organizatorii au premiat trei elevi cîştigători ai concursului de eseuri intitulat “Scrisoare deschisă pentru România“, premierea fiind urmată de un program artistic şi o horă a Unirii, în care s-au prins toţi participanţii. Pe parcursul manifestărilor, oficialităţile au fost urmate de un bătrîn îmbrăcat într-un costum popular tradiţional, care a purtat drapelul şi care s-a declarat nepotul lui Badea Cîrţan. Dumitru Zamfir, zis badea Mitică, a spus că, înainte să moară, îşi doreşte ca fiii şi nepoţii săi să se întoarcă în ţară şi să formeze o mare familie, pentru că, în opinia sa, familia este avuţia de preţ a românului. Într-o contradicţie totală cu badea Mitică, cel care a purtat cu mîndrie drapelul naţional şi portul tradiţional, democraţii constănţeni au transformat sărbătoarea naţională în prilej de campanie electorală. Mai mulţi tineri, echipaţi cu şepci portocalii, asigurate din “garderoba“ PD, au distribuit participanţilor la manifestările dedicate Zilei Naţionale calendare cu sigla Partidului Democrat, fără pic de respect faţă de semnificaţia acestui eveniment din istoria României.