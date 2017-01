PD şi PLD “dospesc” decapitarea Guvernului Tăriceanu

Ministrul Apărării, democratul Sorin Frunzăverde, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că este posibil ca, în acest an, să aibă loc o restructurare a Guvernului, prin reducerea numărului de ministere, dar oportunitatea acestei măsuri "va fi determinată de evoluţiile politice din plan intern". Vicepreşedintele PD nu a avansat un termen pentru această restructurare, dar a afirmat că doar necesitatea funcţionalităţii imediate a impus, în decembrie 2004, menţinerea actualei structuri guvernamentale. Totodată, Frunzăverde a apreciat că încă mai există premise pentru organizarea de alegeri anticipate în 2007, dar că partidele politice vor lua o hotărîre în acest sens cel mai probabil după "testul alegerilor pentru Parlamentul European“. În privinţa PNL, vicepreşedintele PD a declarat că nu crede că viitoarea formulă de conducere a liberalilor, rezultată în urma congresului, va reprezenta un impediment pentru democraţi. Mai mult, el consideră că discuţiile pe care PD le poartă cu PLD nu reprezintă un gest care "îi poate deranja pe liberali“. La rîndul lui, preşedintele executiv al PD, Adriean Videanu, a declarat că, dacă se va iniţia o restructurare guvernamentală, "ar fi corect" ca un ministru că provină din PLD: "În mod normal aşa ar fi corect, dar şansele sînt mici, datorită atitudinii PNL, care este subiectiv, evident. Poate că şi noi am fi făcut la fel în locul lor, dacă era să se fi rupt o aripă din PD. Dar noi încercăm să păstrăm un echilibru între ei". Reamintim că liderii PD şi PLD au convenit, în 27 decembrie, să colaboreze în plan parlamentar, pentru a sprijini o serie de proiecte, printre care şi restructurarea Guvernului, cele două formaţiuni urmînd să înfiinţeze şi o fundaţie pentru unitatea dreptei. Videanu a mai explicat că "PD a planificat o reuniune pentru a anunţa strategia de post-aderare. Dar trebuie precizat că fiecare formaţiune a Alianţei lucrează la anumite opţiuni în acest sens: şi PD şi PNL. Apoi, ne vom armoniza în Alianţă şi cu PLD, după care vom supune unei dezbateri publice strategia noastră post-aderare". Liderul PD a arătat că "ar fi ideal ca, în urma analizei concretizate, în strategia post-aderare să se iniţieze şi o restructurare guvernamentală". Potrivit lui Videanu, strategia post-aderare a României la UE ar urma să fie definitivată eventual la sfîrşitul lunii februarie. Comisia PD care lucrează la programul de post-aderare este condusă de Adriean Videanu şi mai are ca membri pe fostul vicepremier Gheorghe Pogea, fostul ministru al Integrării, Emil Dinga, şeful Comisiei Naţionale de Prognoză, Ion Ghizdeazu, vicepreşedintele Institutului Naţional de Statistică, Cristian Stănică.

PNL nu intenţionează să cedeze în faţa PD-PLD

În replică la afirmaţiile lui Videanu, vicepreşedintele PNL Puiu Haşotti a declarat că PLD va intra la guvernare doar dacă va fi absorbit de PD şi a acuzat "lipsa de caracter" a democraţilor: "Că PD încurajează nişte oameni lipsiţi de caracter nu e de mirare, pentru că se ştie: cine se aseamănă se adună". La rîndul său, preşedintele provizoriu al PLD, Theodor Stolojan, a declarat că, dacă după o eventuală restructurare a Executivului, premierul este din PD, atunci PLD va lua în considerare "posibilitatea de a colabora". Stolojan a precizat că actualul Guvern nu mai are majoritate şi este nevoit să recurgă la compromisuri majore pentru a-şi impune legile în Parlament. "Nu putem fi de acord cu asta, dorim alegeri anticipate", a adăugat liderul PLD, explicînd că în situaţia actuală se pot întîmpla două lucruri: fie alegeri anticipate, fie restructurare. Mai mult, Stolojan a precizat că membrii PLD nu sînt "interesaţi în a participa la un Guvern condus de domnul Tăriceanu şi de grupul restrîns din jurul său. Dacă, în urma restructurării, conform noului algoritm, Guvernul va fi condus de o persoană din PD, atunci vom lua în considerare posibilitatea de a colabora". După reacţiile pe care le-a provocat în rîndul PNL şi PLD, Videanu a revenit asupra declaraţiilor referitoare la cooptarea PLD în Guvern şi a precizat că este vorba doar despre menţinerea PLD în majoritatea parlamentară. "Vorbind despre aceleaşi opţiuni ale PLD în privinţa programului de guvernare, am făcut referire la menţinerea PLD în majoritatea parlamentară de care Guvernul are nevoie pentru îndeplinirea programului de guvernare şi nicidecum de cooptarea PLD în Guvern", a precizat Videanu prin intermediul Biroului de presă al PD.