PDL - partidul firmă?

Liderul PDL, Vasile Blaga, a declarat, referitor la posibilitatea ca Traian Băsescu să revină în funcţia de preşedinte al partidului, că nu se consideră proprietarul PDL şi dacă cineva doreşte să fie şeful acestui partid, trebuie să câştige competiţia internă. „Oricine a fost sau este preşedintele partidului este pentru o perioadă limitată de timp. Nu am nimic de dat sau de luat. Colegii mei, care participă în diverse structuri de decizie, convenţii naţionale, consilii naţionale de coordonare, vor decide în Convenţie cine va conduce partidul şi echipa în Consiliul Naţional de Coordonare, deci nu-i de dat şi de luat“, a afirmat Vasile Blaga. El a precizat că va fi făcută oricum o modificare în statutul PDL astfel încât foştii preşedinţi ai partidului să fie membri ai Biroului Permanent Naţional. Blaga a adăugat că este ultima Convenţie Naţională la care mai candidează pentru funcţia de preşedinte al PDL. „Una dintre principalele sarcini ale mele şi ale colegilor care mă susţin este de a pregăti o echipă de conducere tânără, bine pregătită profesional, care să iubească partidul şi care să preia din mers frâiele acestuia. Este ca o cursă de ştafetă, nu ca una de o sută metri plat. Adică alergăm împreună unii cu alţii şi pe meritocraţie alcătuim echipa care să preia mai departe destinele acestui partid“, a mai spus liderul PDL. El a mai spus că nu îşi schimbă valorile de la an la an, răspunzând astfel declaraţiilor Elenei Udrea care a lăsat să se înţeleagă că moţiunea lui Blaga se bazează pe idei învechite.