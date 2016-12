PD-L - un partid cu specific pescăresc

După calapodul celor de la centru, în ultima vreme s-au înmulţit întâlnirile de taină ale pedeliştilor constănţeni. Urmând exemplul revoluţionar al preşedintelui Băsescu, chibiţii pun ţara la cale prin tot felul de cârciumi, în bufetul gării, pe scaunele pe care s-au cunoscut Tanţa şi Costel sau într-un cadru natural adecvat unor astfel de momente istorice. Ca o apreciere, în ansamblu, şedinţele bahice au un efect tulburător asupra echilibrului din interiorul partidului. În vara anului trecut, dacă vă amintiţi, o astfel de întâlnire, care a avut loc la un restaurant din Constanţa, a alterat serios unitatea de monolit a PD-L Constanţa. Şi atunci, ca şi acum, subiectul abordat a fost debarcarea de la cârma organizaţiei judeţene a lui Mircea Banias. Atunci, dezbaterile s-au concentrat în jurul unei ciorbe de burtă, folosită ca pretext pentru o posibilă “lovitură de palat”. Elementul forte al acestui eveniment l-a constituit copita de vită, folosită, în general, ca “întăritor” în prepararea ciorbei de burtă. Ultima întâlnire de acest gen a avut ca punct de plecare, după cum relatează presa locală, ciorba de peşte. Cu acest prilej, diverşi indivizi extrem de nervoşi au invocat din nou, după modelul consacrat de Ion Iliescu, existenţa sulei în coaste, înfierând cu mânie proletară activitatea şi întreaga existenţă a actualului preşedinte de partid. În ritmul în care se desfăşoară întâlnirile de taină din restaurante, domnul Banias are mari şanse să fie inclus pe lista de meniuri politice cu statut de “specialitatea casei”. Pe plan local, doctrina PD-L se zbate între ciorba de burtă, cu ingredientele ei de bază, şi ciorba de peşte, cu sediul la Rasova. Mult mai apropiată de dreapta eşichierului politic este ciorba de peşte, pentru că, la polul opus, ciorba de burtă, cândva, masa de zi cu zi a docherului, ne aminteşte oarecum de stânga anemică a politichiei noastre. În perspectiva alegerilor pentru şefia PD-L Constanţa s-au înmulţit mesele cu specific pescăresc, organizatorii mizând pe faptul că peştele este mut. Aiurea. Mutul tace şi pune capace. Din această categorie fac parte şi cei care, dacă îmi aduc eu bine aminte, la o altă întâlnire de taină, se repezeau care mai de care să-i pupe mâna lui Mircea Banias. Acum, aerul nepoluat de Rasova i-a aruncat la dreapta ciorbei de peşte. Înainte, se spunea că e tare cel care are pâinea şi cuţitul în partid. După reaşezarea politichiei pe noile criterii valorice şi după reflexele doamnei Stavrositu, pâinea şi cuţitul au fost înlocuite cu polonicul. Conducerea din umbră a PD-L Constanţa i-a reactivat, în jurul ceaunului cu ciorbă de peşte, pe toţi cei care, într-un fel sau altul, vor să-i plătească lui Banias diverse poliţe. Războiul rece din PD-L Constanţa a ieşit la suprafaţă. Chiar dacă pun la cale noi tactici prin bălţile judeţului, o dovadă în plus că ei sunt luptători de apă dulce, adversarii lui Banias sunt identificaţi cu noii lor lideri, adepţii ciorbei pescăreşti cu vorbe în politică. Nu ştiu dacă prefectului îi place peştele. Unii spun că, în virtutea bunelor relaţii pe care le are cu gruparea foştilor primari pesedişti, ar putea înclina balanţa în favoarea celor ce vor schimbarea cu orice preţ a lui Mircea Banias. Dacă este adevărat ce se vorbeşte prin târg, atunci, nu pot decât să invoc vechea teorie populară cu facerea de bine…