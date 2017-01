PDL condamnă actorii la înfometare

Parlamentarii PSD au depus luni la Camera Deputaţilor moţiunea de cenzură intitulată “Opriţi genocidul social”, împotriva măsurilor de austeritate pe care Guvernul condus de Emil Boc şi le-a asumat luni în faţa plenului reunit al celor două Camere. Din momentul depunerii moţiunii, parlamentarii PSD au început o amplă acţiune de lobby printre colegii lor. Senatorul PSD Alexandru Mazăre s-a prezentat ieri în cadrul Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă unde a prezentat o situaţie la zi cu salariile care se plătesc în sistemul artistic din România. “M-am documentat şi am obţinut salariile pe care le au artiştii din Constanţa. Pot să vă spun că cel mai mare salariu posibil la actori, cu maxim de vechime şi sporuri, ajunge la 2.100 de lei brut, iar un salariu pentru un actor care debutează în viaţa artistică este de 760 de lei. Situaţia este chiar mai dramatică la operă, acolo unde un solist debutant are un salariu puţin peste 600 de lei, iar maximum pe care un angajat al operei îl poate lua la Constanţa, cu sporuri şi vechime, este în jur de 1.350 de lei”, a declarat Alexandru Mazăre. Senatorul a afirmat că, în aceste condiţii, le-a cerut colegilor senatori PDL să voteze pentru moţiunea de cenzură depusă de PSD. “Dacă se aplică ceea ce intenţionează Guvernul Băsescu-Boc, pe aceşti oameni îi condamnăm la exterminare. I-am întrebat pe colegii senatori de la PDL cum mai putem cere acestor oameni un act artistic de calitate, în condiţiile în care deşi au salarii mici, Guvernul se pregăteşte să le reducă cu 25%. Dacă pe aceşti artişti îi condamnăm la înfometare şi la sărăcie, nu putem avea niciun act artistic de calitate. Un popor care nu are grijă de cultura lui este un popor condamnat la moarte. Acesta a fost apelul meu către colegii de la PDL cărora le-am spus că trebuie să gândească dincolo de disciplina de partid şi să se gândească în primul rând la oamenii pe care îi reprezintă”, a precizat senatorul constănţean. El a spus că unul din colegii senatori de la PDL care a fost preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Cluj a dat din umeri, spunând că îi este mult prea greu să voteze moţiunea de cenzură.