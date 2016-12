PDL Constanţa a stabilit datele alegerilor interne

Conducerea organizaţiei judeţene Constanţa a PDL s-a întrunit aseară într-o nouă şedinţă a Biroului Permanent Judeţean (BPJ) pentru a stabili calendarul desfăşurării alegerilor în toate organizaţiile din judeţ. Şedinţa nu a fost lipsită de momente picante, membrii din BPJ ai celor două tabere dornice de a accede la conducerea filialei încercând fiecare să-şi impună punctul de vedere în ceea ce priveşte reprezentarea. Preşedintele PDL Constanţa, Mircea Banias, a declarat că a fost o şedinţă constructivă, în care s-a reuşit să se finalizeze programul de organizare a alegerilor. „În perioada 24 mai - 13 iunie vor avea loc alegeri în toate organizaţiile secţiilor de votare, dar şi în toate organizaţiile locale ale PDL, inclusiv cele din municipii. În ceea ce priveşte convocarea Consiliului de Coordonare Judeţean (CCJ) pentru alegerea conducerii organizaţiei judeţene, am făcut o propunere către Biroul Permanent Naţional, dorinţa noastră fiind aceea de a organiza alegeri pe 3 iulie”, a declarat Banias. El a mai spus că în ceea ce priveşte responsabilii de colegii, acolo de unde a pornit un adevărat scandal, membrii BPJ au decis ca nimeni să nu fie schimbat. „Noi am spus să rămână aceiaşi responsabili. Am trimis această propunere către ministrul Elena Udrea, coordonatorul organizaţiei PDL Constanţa, de la care aşteptăm un răspuns”, a precizat Banias.