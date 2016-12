PDL Constanţa, club de circari penibili

RĂZBOI TOTAL. PDL Constanţa a încheiat anul 2010 liniştit, cele două tabere pregătindu-se temeinic pentru asaltul final. Cele câteva luni de acalmie nu au fost, de fapt, decât liniştea dinaintea furtunii pentru că, începând de sâmbătă, la sediul organizaţiei judeţene a PDL Constanţa au apărut din nou tranşeele şi “sacii” de apărare împotriva duşmanilor interni. Şedinţa Biroului Permanent Judeţean desfăşurată sâmbătă dimineaţă a adus la sediul organizaţiei, cu muşchii umflaţi, pedeliştii din cele două tabere. Atât preşedintele interimar al PDL Constanţa, Mircea Banias, cât şi Maria Stavrositu au trecut rapid peste politeţuri şi urări pentru noul an, începând circul pentru preluarea puterii în partid. Încă de anul trecut PDL Constanţa a ratat şansa unică de a face un ban cinstit pentru organizaţie prin tăierea de bilete la intrarea în sediu, unde, frecvent, au fost oferite spectacole gratuite având în rolurile principale clovnii celor două tabere. Atât presa, cât şi ceilalţi participanţi la spectacolele portocalii au fost dezamăgiţi când în ultimele luni ale anului au fost privaţi de disputele pentru supremaţie. Cei doi protagonişti, Mircea Banias şi Maria Stavrositu, şi-au revizuit atitudinea şi au reînceput în 2011 circul politic ieftin, din scenă lipsind totuşi câţiva actori care, la un moment dat, aveau impresia că oferă greutate spectacolului. Noul an a adus cu sine şi câteva mişcări de trupe în cele două tabere. Dacă în 2010 preşedintele interimar al organizaţiei municipale, Florian Constantin, era trup şi suflet pentru Maria Stavrositu, în 2011 îl găsim pe Constantin în barca lui Banias. Şi în 2011 miza disputei continuă să fie organizaţia municipală PDL Constanţa, revendicată atât de Maria Stavrositu, iar mai nou, şi de Florian Constantin, revenit în funcţia de interimar. În timp ce aripa Banias susţine că alegerile din 5 iulie 2010 de la organizaţia municipală au fost declarate nestatutare, aripa Stavrositu susţine că nu există o decizie semnată şi ştampilată care să confirme acest lucru. “A venit Mircea Banias şi mi-a fluturat o hârtie scoasă la imprimantă, nesemnată şi neştampilată, pe care o consideră oficială. Atât timp cât nu există o decizie BPN care să spună dacă au fost sau nu statutare alegerile de la municipiu, consider că ceea ce s-a întâmplat pe 5 iulie a fost conform literei statutului”, a declarat Maria Stavrositu. Pe fondul acestei neînţelegeri, stabilirea datei alegerilor pentru organizaţia judeţeană PDL Constanţa a devenit din nou subiect de scandal. Dacă iniţial toată lumea era de acord ca alegerile să aibă loc pe 22 ianuarie, după disputa pentru organizaţia municipală au apărut destui contestatari ai acestei date. De remarcat este însă faptul că şedinţa de sâmbătă a fost prima, după o lungă perioadă, care a avut suficienţi membri pentru a îndeplini condiţiile statutare. Dacă în cadrul şedinţei Banias şi Stavrositu nu s-au abţinut să-şi adreseze cuvinte grele, la conferinţa de presă de după şedinţă s-au limitat doar la câteva ironii. “Decizia prin care alegerile de la municipiu au fost declarate nestatutare este cât se poate de clară. Doamna deputat Stavrositu este mai presus de deciziile partidului”, a declarat Mircea Banais. Cum niciunul dintre cei doi nu doreşte să renunţe la poziţia pe care o are, la alegerile de pe 22 ianuarie există toate premisele să asistăm la o nouă piesă de teatru portocalie, la fel de prost jucată precum cea de anul trecut, când doar forţele de ordine au putut să liniştească spiritele. După mai bine de două ore şi jumătate de ironii, injurii, acuze, membrii BPJ au stabilit că vor propune Biroului Permanent Naţional ca dată de organizare a alegerilor la organizaţia judeţeană 22 ianuarie, în cazul în care nu este acceptată această dată, urmând să fie făcută o a doua propunere, pentru 12 februarie.

FIECARE CU PARTIDUL LUI. Şi, pentru ca circul să fie complet, duminică, la sediul Casei de Cultură a Sindicatelor, a fost convocat de către Maria Stavrositu, în calitatea de preşedinte al organizaţiei municipale, un Consiliu Local de Coordonare restrâns. Anunţate pentru ora 10.00, lucrările şedinţei au debutat ceva mai târziu, având în vedere că numărul celor prezenţi era destul de mic. Aşa cum a declarat Maria Stavrositu, din cei 360 de delegaţi invitaţi să participe, au fost prezenţi doar 243. *** NET“Consider că au fost suficienţi pentru ca şedinţa să fie statutară. Am prezentat raportul de activitate al Biroului Permanent Local şi am organizat alegeri pentru doi membri ai BPL, având în vedere vacantarea a două posturi de vicepreşedinţi. Unul dintre ei a decedat într-un tragic accident de maşină, celălalt şi-a dat demisia”, a declarat Maria Stavrositu. Preşedintele interimar al PDL Constanţa, Mircea Banias, a declarat că şedinţa de duminică de la Casa de Cultură este nulă din punct de vedere statutar. “Nu ştiu despre ce Consiliu de Coordonare Local (CCL) se vorbeşte. Nu înţeleg în ce calitate a convocat acest CCL Maria Stavrositu. BPN a emis anul trecut o decizie pein care, până pe 15 ianuarie, nu vor avea loc niciun fel de alegeri la niciun nivel. Dar Maria Stavrositu se crede mai presus de deciziile BPN. Mai mult decât atât nu ştiu cine a fost prezent în sală, având în vedere că pe tot parcursul dimineţii de duminică au fost organizate acţiuni în teritoriu de către şefii de OSV-uri, la care am participat şi eu”, a declarat Banias. Revenind la şedinţa de duminică, unul dintre cele mai penibile momente a fost când fostul prim vicepreşedinte al organizaţiei municipale şi-a făcut intrarea în scenă. Numit secretar general la Ministerul Administraţiei şi Internelor, Laurenţiu Mironescu a fost nevoit să renunţe la toate funcţiile politice. Dornic de câteva aplauze, Laurenţiu Mironescu a aşteptat după cortină să fie anunţat de Maria Stavrositu. Numai că reacţia sălii, mai mult goală, a fost sub aşteptările lui Mironescu, pe care probabil l-au aplaudat cei doi sau trei prieteni pe care i-a chemat. După un discurs scurt, Mironescu a ieşit din scenă la fel de penibil cum a intrat, spunând, pentru scurt timp, la revedere partidului care l-a propulsat politic. Şi astfel s-a încheiat o săptămână politică portocalie în care am avut parte de toate ingredientele unei ciorbe politice marca PDL, care continuă să fie servită constănţenilor şi, de ce nu, românilor, care ar trebui să aibă grijă, pentru că poate provoca indigestie...