PD-L Constanţa îşi schimbă nădragii

Comentam, zilele trecute, un fapt cît se poate de vizibil şi de evident. Cu un entuziasm politic demn de elanul brigadierilor de la Bumbeşti - Livezeni, cei din generaţia mea ştiu despre ce este vorba, se sapă de zor sub scaunul de şef de partid al lui Mircea Banias. La început, s-a acţionat cu mănuşi, în ordine şi într-o linişte deplină, pentru că nu a fost folosit picamerul. Acum, din cîte constat, se lucrează pe faţă, punîndu-se un accent deosebit pe creşterea productivităţii muncii, fapt care mă determină să cred că există anumite priorităţi. Dacă informaţiile în posesia cărora am intrat sînt corecte, ele vizînd o anumită strategie ce vine de la Cotroceni, atunci, sînt de înţeles zbaterile, zelul şi graba celor care vor să reformeze, vine vorba, în grabă, PD-L Constanţa. Patetic pînă la lacrimi de crocodil, Traian Băsescu anunţă grav că s-ar putea să nu mai candideze pentru un nou mandat de preşedinte al României. Ce să spun, mare pagubă în ciuperci! Cred că, atunci cînd se uită în oglindă, repetînd îndurerat astfel de fraze ultimative, domnul preşedinte rîde de unul singur, bătîndu-se cu mîna pe burtica lui mică de mare conducător! Parcă îl şi aud spunînd: ”Este că sînt cel mai mare şmecher?” În realitate, chiar dacă pozează în cel blazat şi scîrbit de politică, se pregăteşte intens pentru alegerile din toamna acestui an. Nu mă îndoiesc că, în acest context, se înscriu şi măsurile organizatorice care vizează remanierea totală a PD-L Constanţa, care a capotat lamentabil la alegerile locale şi parlamentare de anul trecut. Organizaţia judeţeană Constanţa a acestei formaţiuni politice a fost făcută ţandări de scandalul izbucnit în vara lui 2008, cînd, dacă vă amintiţi, Elena Udrea era la un pas să-i destituie, fie că erau sau nu membri ai partidului, pe toţi cei care îi ieşeau în cale, indiferent de naţionalitate, sex sau pregătire profesională! Găurile negre lăsate de doamna Udrea, astăzi, ministrul termal al Turismului, s-au adîncit în timp. E drept, nici Traian Băsescu nu a avut mînă bună. S-a afişat exact cu candidaţii care au rămas repetenţi la alegeri. Pe urmă, să nu uităm, domnul preşedinte respiră din ce în ce mai greu de cînd şi-a amintit că, din punct de vedere electoral, Constanţa este un obstacol greu de trecut pentru domnia sa şi partidul pe care îl moşeşte de cînd a ajuns la Cotroceni. Cu alte cuvinte, ca să fiu direct în exprimare, s-au cam lins pe bot de voturi, rezultatele obţinute în ultimele două campanii electorale fiind elocvente în acest sens, ceea ce ne scuteşte de comentarii suplimentare. E şi firesc ca, în aceste condiţii, cînd popularitatea sa tinde să devină ficţiune, să încerce să scoată rapid PD-L Constanţa de la reanimare, unde zace de ceva vreme pe post de “mînă moartă”. Sursele noastre spun că, îngrijorat de soarta sa politică, “tata mare” de la Cotroceni s-a hotărît să dea armata jos din pod şi la Constanţa. Un gest firesc pentru un preşedinte învăţat, din fragedă pruncie, cu mediul cazon. Date fiind aceste coordonate, e posibil ca înlocuitorul lui Mircea Banias în fruntea PD-L Constanţa să fie un militar de carieră agreat de Traian Băsescu. Din cîte am fost informat, domnul în cauză se numeşte Titi Nădrag, un apropiat al preşedintelui, om de bază în echipa sa de campanie. Dacă lucrurile stau aşa, şi, în următoarele zile, ne vom convinge de acest lucru, e limpede că se doreşte capul lui Mircea Banias pe tavă. După cum am anticipat, Banias, supus la tot felul de presiuni din partea celor care nu au putut să ajungă la ciolan, se află într-o poziţie incomodă. Pus să scoată cu mîinile lui partidul din budă, acolo unde fusese aruncat de deciziile aberante ale Elenei Udrea, acum, se vede scos din joc. Au păţit-o şi alţii cu Traian Băsescu, ceea ce nu vor să înţeleagă alde Mironescu, Bosînceanu şi toţi ceilalţi domni care trăiesc cu iluzia că l-au apucat de picioare pe “tata mare” de la Cotroceni. Mircea Banias are meritul de a fi ţinut, într-un moment extrem de greu, partidul pe linia de plutire, pentru că, altfel, în timpul debandadei blonde, se alegea praful de el. În ciuda tuturor acestor dificultăţi, a obţinut un loc în Senatul României, în timp ce Mironescu, marea vedetă a partidului, a rămas de căruţă! S-ar putea ca lui Banias să i se tragă şi de aici… Poate observă şi dumnealui ceea ce eu scriu de un an. În PD-L, ultimii în ierarhia de partid sînt primii la plăcinte! Cum să-i sature Banias pe toţi? Doar Zanfir Iorguş dă posturi şi funcţii la tot poporul! Ca să fac o glumă, pot spune că PD-L Constanţa îşi schimbă nădragii!