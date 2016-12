PDL Constanţa, la mâna conducerii centrale

Pedeliştii constănţeni s-au întrunit aseară la sediul organizaţiei judeţene într-o şedinţă informală a Biroului Permanent Judeţean. Tot cu această ocazie a fost convocat şi Biroul Permanent Local interimar al organizaţiei municipale Constanţa, de către preşedintele interimar, Florian Constantin, care a dorit să le aducă la cunoştinţă decizia Comisiei Naţionale de Statut, Etică şi Litigii, potrivit căreia alegerile din 5 iulie au fost declarate nestatutare. “Am dorit să-i informez pe colegii mei despre discuţiile pe care le-am avut la începutul acestei săptămâni la Bucureşti cu preşedintele Emil Boc. Aşa cum am mai spus, am solicitat conducerii centrale a partidului organizarea cât mai repede a alegerilor la organizaţia judeţeană, pentru a pune capăt problemelor din interiorul organizaţiei”, a declarat preşedintele interimar al organizaţiei judeţene a PDL Constanţa, Mircea Banias. El a precizat că după alegerile de la judeţ, vor fi organizate alegeri la organizaţia municipală PDL Constanţa. “Conform statutului, Consiliul Local de Coordonare este convocat şi condus de preşedintele organizaţiei judeţene, reprezentanţii conducerii centrale neavând decât statutul de invitaţi. Pentru a evita noi scandaluri, am decis ca în primul rând să se reglementeze situaţia la judeţ, pentru ca apoi să putem desfăşura alegerile la municipiu”, a spus Banias. El a afirmat că va candida la funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene, în ciuda tuturor acuzelor care i-au fost aduse în ultima perioadă. “În cazul în care voi fi ales preşedinte al organizaţiei judeţene, mai mult ca sigur voi candida şi la Primăria Constanţa”, a mai spus Banias. De la şedinţa de aseară au lipsit o bună parte dintre membrii BPJ, mai exact cei ai taberei Stavrositu, care continuă boicotul împotriva preşedintelui interimar, Mircea Banias. Cu toate acestea, şedinţa de aseară de la sediul PDL s-a desfăşurat în linişte, bineînţeles fiind doar liniştea dinaintea furtunii, pentru că mai mult ca sigur, după ce reprezentanţii conducerii centrale a PDL vor stabili data alegerilor pentru organizaţia judeţeană, vor reîncepe atacurile. Probabil că membrii taberei Stavrositu au ales să pregătească în linişte planul de acţiune pentru confruntarea finală cu gruparea Banias. Războiul intern va fi arbitrat de Vasile Blaga, care cel mai probabil va conduce viitorul Consiliu Judeţean de Coordonare, nefiind exclusă nici varianta Elena Udrea, în cazul în care Vasile Blaga nu va putea ajunge la Constanţa.