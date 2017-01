PD-L Constanţa negociază cu capul plecat

Reprezentanţii PSD şi PD-L Constanţa au avut, vineri, o primă întîlnire pentru a stabili criteriile de împărţire a instituţiilor descentralizate. Potrivit deciziei de la nivel central, partidul din coaliţia de guvernare care deţine preşedinţia Consiliului Judeţean va nominaliza şi prefectul, urmînd ca celălalt partid să numească cei doi subprefecţi. Potrivit aceloraşi decizii luate la nivel central, partidul care nominalizează prefectul va alege primul serviciu descentralizat pe care doreşte să îl conducă. Acestea au fost ideile de la care au pornit negocierile dintre cele două partide. La întîlnirea de vineri, din partea PSD au participat preşedintele organizaţiei judeţene, primarul Radu Mazăre, prim-vicepreşedintele filialei, preşedintele Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu, preşedintele organizaţiei municipale Constanţa, Gabriel Stan, secretarul general al PSD Constanţa, Cristinel Dragomir, şi Tit Liviu Brăiloiu, cel mai probabil, viitorul prefect al judeţului. PD-L a fost reprezentat la întîlnire de cei patru parlamentari de Constanţa - senatorul Mircea Banias, deputaţii Zanfir Iorguş, Constantin Chirilă, Maria Stavrositu şi de primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. Timp de mai bine de două ore, reprezentanţii celor două partide au avut o discuţie de principiu în ceea ce priveşte împărţirea şefiei deconcentratelor, aşa cum a declarat preşedintele PD-L, Mircea Banias. „În această primă întîlnire au fost discutate principiile şi modul în care vom aplica programul de guvernare al coaliţiei. În zilele următoare ne vom întîlni pentru a stabili toate detaliile colaborării. Vom face o analiză, vom evalua toţi directorii de deconcentrate, iar cei care nu şi-au făcut datoria cum trebuie, vor fi înlocuiţi în conformitate cu legea“, a declarat Mircea Banias. Declaraţia lui Banias dovedeşte, încă odată, dacă mai era nevoie, că organizaţia constănţeană a PD-L nu are niciun cuvînt de spus în ceea ce priveşte viitorele numiri în cadrul descentralizatelor. Atitudinea deloc degajată a lui Banias confirmă disputele din interiorul partidului. Surse din PD-L au declarat că organizaţia se află din nou pe un butoi cu pulbere. Potrivit surselor, anumiţi membri ai PD-L sînt supăraţi că numirile în funcţii sînt dictate de la Bucureşti, fără a se lua în considerare opiniile sau propunerile venite din teritoriu. Toate acestea dovedesc că reprezentanţii PD-L au pornit în negocieri cu capul plecat pentru că, indiferent de ceea ce vor ei, la Constanţa, tot conducerea centrală a partidului este cea care decide. Nu acelaşi lucru se poate spune despre PSD care, încă de la prima întîlnire, şi-a impus punctul de vedere. Destins, preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, a afirmat că nu s-a luat în discuţie împărţirea descentralizatelor. „Eu am mai trăit odată momentul acesta la Bucureşti, cînd am participat la negocierile dintre PSD şi PD-L. Noi ne-am adunat acum în plan judeţean pentru a vedea care sînt punctele comune ale celor două partide şi cum să facem să punem în aplicare ce doreşte fiecare partid. Discuţiile au fost iniţial mai reci, dar au mers ulterior pe ideea de colaborare“, a declarat Radu Mazăre.