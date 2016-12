PDL Constanţa se milogeşte la cei pe care i-a dat afară

11:01:59 / 15 Martie 2014

Balonarea PMP

A dracului domne ,sabia asta a lu'Damocles.Ea nu numai ca taie capete dar poate sa intepe pentru a desumfla multe partide si structuri politice.Ma uit la PMP,adica mai corect,citesc despre succesul acestui partid care creste in sondaje pe baza unor inceputuri de vorbe si intentii provocatore de spalat creerul.La ora aceasta ,PMP este in plina structurare si cautare de oportunisti frustrati .Acestia din urma nu sunt decit ambitiosii marginalizati din partidele de opozitie si nicidecum oameni a caror constiinta in urma unei corectii si-au reevaluat optiunile politice..La ora aceasta PMP,nu are niciun discernamant la inscrierea in partid si ma indoiesc ca are vreun criteriu de selectie pentru inscriere pe listele de candidati ale viitoarelor alegeri.Si fiindca fagurele cu miere ,aparent,este in criza de politicieni,,destoinici'' toate mustele de pe la lte colonii incep sa bazaie in jurul PMP cu speranta ca actualii ,,interimari''vor fi dati la o parte .Acum PMP,este in plin proces de ,,balonare''care pentru a fi desumflat nu este nevoie de sabie ci doar de un nevinovat bold ruginit.Acest lucru se va intampla dupa ce se vor face alegeri pe functii in structurile de conducere la toate ierarhiile,si nu in ultimul rand nominalizarile pe listele de candidati.Atunci o sa vedeti cum frustratii de azi vor deveni dezamagitii de maine care fie ca merg la alte partide sau ,de ce nu,infiintarea unui nou partid.