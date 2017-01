PDL discută despre candidatul la prezidenţiale

Conducerea PDL se va întâlni săptămâna viitoare, în Colegiul Director Naţional, pentru a discuta rezultatul competiţiei interne privind stabilirea candidatului partidului pentru alegerile prezidenţiale. Anunţul a fost făcut de secretarul general al PDL, Gheorghe Flutur, care a declarat că până acum s-au finalizat alegerile interne pentru desemnarea candidatului PDL la prezidenţiale în şapte regiuni, iar sâmbătă urmează să voteze şi democrat-liberalii din Bucureşti şi Ilfov. „130.000 de membri au votat până acum. E o premieră pentru politica românească. Marţi vom depune la tribunal semnăturile pentru susţinerea PDL, aşa cum prevede legea în an preelectoral. 2014 este an electoral. Din câte ştiu eu, trebuie 25.000 de semnături în an preelectoral pentru susţinerea partidului“, a adăugat Gheorghe Flutur.