Deputatul PDL Raluca Turcan a declarat, ieri, că PDL este “ca un pacient sub anestezie” şi trebuie să se trezească pentru a câştiga alegerile, ceea ce ar însemna o remaniere până în 15 ianuarie şi închiderea unor subiecte ca reorganizarea teritorială şi modificarea Constituţiei. “PDL are nevoie să se trezească. Iar această trezire şi această mobilizare ar însemna câteva lucruri: remaniere guvernamentală rapidă, până în 15 ianuarie; închiderea subiectelor cu regionalizarea şi cu modificarea Constituţiei, pentru care nu există nici majoritatea parlamentară necesară şi nici determinarea internă de partid; desemnarea, până la Paşti, a candidaţilor pentru primăriile reşedinţă de judeţ şi pentru şefia Consiliilor Judeţene plus desemnarea candidatului pentru primăria Capitalei; desemnarea, cel târziu până în luna iulie, a unui candidat pentru funcţia de prim-ministru, cu o echipă politică aferentă, în condiţiile în care premierul Emil Boc a anunţat că nu vizează un nou mandat”, a declarat Raluca Turcan. Deputatul PDL mai spune că este obligatorie crearea unui grup de experţi juridici, astfel încât agenda legislativă a PDL din 2012 să aibă un calendar clar de paşi pentru implementare, iar legile promovate să nu mai poată fi declarate neconstituţionale.