PDL împarte bani pentru alegeri din bugetul de stat

BANI PENTRU PRIMARII PORTOCALII Pedeliştii au avut, duminică seară, o întâlnire la Vila Lac, departe de ochii şi urechile tuturor. La finalul întrunirii, pedelistul şef Emil Boc a anunţat că printre subiectele „atacate” de portocalii s-a aflat şi rectificarea bugetară ale cărei coordonate vor fi stabilite mâine, în Guvern. Ce s-a trecut sub tăcere a fost faptul că împărţirea acestui buget schimonosit şi ciopârţit a reactivat disputele din PDL. Potrivit unor surse Gândul.info, liderii cu greutate în PDL l-au presat pe premier să dea drumul sumelor promise primarilor şi chiar să traseze de la zero modul în care fondurile ajung la aleşii locali. Se pare că Sorin Frunzăverde i-a spus lui Boc: \"Am ajuns mai rău decât pe vremea lui Adrian Năstase\". El i-a cerut lui Boc să renunţe la derularea banilor prin intermediul ministerelor, astfel încât fondurile să fie repartizate direct consiliilor judeţene şi primăriilor: \"Am cerut ca bugetul pe 2012 să fie unul descentralizat, ca banii să fie alocaţi direct administraţiilor publice locale, conform legii\". Pe scurt, pedeliştii vor ca primarii PDL să aibă garanţia că vor putea finaliza lucrările de investiţii pe baza bugetului de anul viitor, pentru a nu fi pus în pericol scorul electoral. Înţelegeţi? Se împart banii politic, lacom şi impertinent.

BUGETUL, MIZĂ URIAŞĂ Solicitarea şefilor din teritoriu nu a venit întâmplător. Surse din conducerea partidului au precizat că presiunea la adresa lui Boc vine în contextul în care Traian Băsescu a cerut Guvernului ca bugetul pe anul viitor să fie astfel structurat încât listele de obiective pentru investiţii din proiectul de buget să prevadă punctual alocările în teritoriu, mergând până la nivel de primărie şi consiliu local. Indiferent ce va mai declara oficial Boc, modalitatea de împărţire a banilor pune o miză uriaşă pe negocierile din aceste zile. Liderii din teritoriu nu sunt singurii pedelişti care îl trag de mânecă pe Boc, căci după banii de la bugetul de stat tânjesc şi parlamentarii. Însă, aceleaşi surse spun că senatorii şi deputaţii au primit şi în acest an promisiunea că vor fi recompensaţi cu bani din Fondul de Rezervă al Guvernului!?! Se spune că societăţile au conducătorii pe care îi merită. În România anului 2011, zicala asta e contrazisă. Avem doar nişte conducători hulpavi şi mult mai slabi decât am merita.