PDL încă nu şi-a dat seama că este la Putere

Dacă e să ne luăm după premierul Emil Boc şi alţi pedelişti patetici, “PDL nu a adus ţara în criză, ci a scos România din criză”. Dureros este că nu există limită şi că portocaliii încearcă să ne prostească de parcă am fi ultimii naivi ai Pământului. Ultima teorie emisă de aparatul de propagandă al Puterii este că PSD “doreşte tactica terenurilor pârjolite şi otrăvirea fântânilor ca să ajungă el la guvernare”. Această “minunată” teorie a fost emisă de vicepreşedintele pedelist Gheorghe Flutur, care s-a plâns, sâmbătă, că PSD îi hărţuieşte pe democrat liberali. Stând strâmb şi judecând drept, cred că ar fi bine să-i amintim pedelistului Flutur că tactica terenurilor pârjolite era aplicată de daci şi de valahi atunci când duceau lupte de apărare a teritoriului şi nicidecum în atac. Ori, în acest caz, descris de Flutur, PDL ar trebui să-şi apere “reduta” guvernamentală în timp ce PSD „atacă” din Opoziţie. Chestie absolut firească. Se pare însă că PDL încă nu şi-a dat seama că este la guvernare şi continuă să se comporte ca şi cum ar fi în opoziţie. Jelania lui Flutur a continuat cu faptul că liderul PSD Victor Ponta critică “de mama focului” că nimic nu merge. Probabil că, în opinia pedelistului, liderii partidelor din Opoziţie ar trebuie să fie mai drăguţi cu cei de la guvernare. Vicepreşedintele PDL s-a referit şi la ultimele sondaje de opinie care plasează PSD în fruntea preferinţelor românilor: “Această Fata Morgana a sondajelor româneşti de astăzi este o mare capcană pentru ei. De aceea, eu am un îndemn: obiectivul de grad zero trebuie să fie rămânerea la guvernare şi să luăm şi următorul mandat, pentru că noi avem o obligaţie, nu trebuie să fim doar cu ponoasele guvernării, ci şi cu foloasele politice ale guvernării”. El s-a arătat convins că PDL va începe să crească din nou în sondaje. Şi dacă ţara se va duce de râpă, iar economia va scădea pe zi ce trece, să nu avem niciun dubiu că portocaliii ne vor spune şi atunci că ne reformează şi ne modernizează.