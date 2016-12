PD-L încearcă să „spele” dosarul Băbeni

Proiectul de raport în cazul Băbeni prezentat, marţi, membrilor Comisiei de Apărare acuză presa de manipulare, susţinînd că afirmaţiile privind traficul ilegal cu armament şi muniţie nu se confirmă, iar rolul comisiei nu e să verifice afacerile lui Cornel Purcărea, întrucît au fost verificate de ANCEX. Proiectul de raport cuprinde o serie de acuze la adresa mass-media, susţinînd că \"articolele de presă au fost deformate, incomplete şi tendenţios manipulate\". În proiectul de raport se mai menţionează că, prin modul în care a prezentat faptele, mass-media a indus ideea \"implicării unor oameni politici într-o operaţiune clandestină, cu aspecte la marginea legalităţii, precum şi transmiterea în rîndul opiniei publice a unei stări de slăbiciune şi vulnerabilitate a instituţiilor statului\". Proiectul de raport face referire şi la interesele pe care \"o parte a presei\" le-ar fi avut în mediatizarea acestui caz, declanşînd cu \"rea-intenţie scandalul Băbeni prin prezentarea de informaţii false\". În privinţa instituţiilor statului implicate în această afacere, raportul constată doar că au existat deficienţe la nivelul comunicării publice, care au dus la exacerbarea şi acumularea ambiguităţilor care au servit interesului presei, prin alimentarea pieţei cu ipoteze nesustenabile. Raportul nu are însă nicio valoare, întrucît Comisia nu l-a adoptat. Deputatul PNL Mihăiţă Calimente a anunţat, marţi, că reprezentanţii PNL - PSD - UDMR, alături de cei ai minorităţilor naţionale, au decis prin vot continuarea audierilor în cazul transportului de muniţie de la Băbeni, cu Sorin Roşca Stănescu, cu fostul şef al Jandarmeriei, Constantin Silion, directorul de la UM Băbeni, Ion Mărculescu, dar şi fostul director executiv al societăţii Romagro, Cornel Purcărea. Calimente a mai spus că proiectul de raport în cazul Băbeni existent este alcătuit \"unilateral de preşedintele Comisiei, democrat-liberalul Costică Canacheu\" şi că acesta \"nu are nicio semnificaţie\", nefiind discutat sau votat în acest for. \"Raportul l-am văzut prima dată săptămîna trecută, azi deja este într-o altă variantă, dl preşedinte l-a şi pus pe site-ul Camerei. Poate face acest lucru în calitate de parlamentar, nu şi de preşedinte al Comisiei, pentru că în Comisie acest raport ar trebui discutat şi votat. Avem încă foarte multe nelămuriri asupra multor elemente, de aceea vrem să continuăm audierile şi acest raport nu are nicio semnificaţie\", a subliniat liberalul.