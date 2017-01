PD-L îşi atribuie merite pe care nu le are

Apropierea campaniei electorale arată duplicitatea candidaţilor PD-L, care încearcă să îşi atribuie acum victoria în ceea ce priveşte proiectul de lege privind şoseaua de coastă. Proiectul şoselei de coastă este unul vechi, de pe timpul regelui Carol I, proiect care a fost preluat şi de comunişti, care nu au reuşit să îl ducă la bun sfîrşit. Cînd parlamentarii PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre, Eduard Martin şi regretatul Corneliu Dida, impulsionaţi de primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, au readus în atenţia publică acest proiect, ceilalţi parlamentari s-au trezit din amorţeală şi au realizat că este un bun prilej de a se afişa şi ei ca susţinători ai acestui proiect. După cum bine se ştie, proiectul şoselei de coastă a fost blocat din motive strict politice de fostul ministru al Mediului, Sulfina Barbu, membră a PD-L. În 2006, cînd primele pagini ale ziarelor constănţene făceau referire la acest subiect, deputatul Laurenţiu Mironescu declara că el este pentru construirea şoselei de coastă, dar că directivele de partid sînt cu totul altele. Acelaşi deputat, Laurenţiu Mironescu, a declarat ieri că proiectul şoselei de coastă a fost unul din punctele de campanie ale PD-L, punct pentru care în cei doi ani cît a fost la Guvernare nu a făcut nimic, ba, mai mult, s-au opus cu vehemenţă iniţiativelor venite din alte părţi. „Noi am considerat că este util un astfel de proiect. Am considerat că este util un astfel de proiect pentru a întoarce Constanţa cu faţa spre mare. Ne-am opus pînă acum proiectului Şoselei de coastă pentru că, la fel ca şi în alte situaţii, se punea carul înaintea boilor. S-au cerut la Ministerul Mediului derogări de la lege, minister care nu a fost dispus să le dea. De altfel, ministerul Mediul s-a opus şi în acest moment. Am considerat să modificăm mai întîi legea şi apoi să ne apucăm de construit“, a ţinut să explice Laurenţiu Mironescu. Dacă doreau realizarea acestui proiect, în cei doi ani cît au fost la guvernare, pedeliştii s-ar fi străduit să obţină măcar avizele necesare. Acum, în prag de campanie, deputatul PD-L, care este şi candidat pentru un viitor mandat, încearcă să-şi umfle capitalul politic pe spatele şi realizările altora.