PDL îşi recunoaşte incompetenţa

Sătule probabil de numeroasele şuturi posterioare pe care le-au primit de la electorat, femeile cu putere din PDL ies pe rând şi sar la gâtul conducerii partidului şi Guvernului. După Sulfina Barbu şi Elena Udrea, ieri a venit rândul vicepreşedintelui PDL Raluca Turcan, care a declarat că vrea să vadă în actul de guvernare “coerenţă, competenţă, performanţe şi să apară rezultatele”. “Evident că au fost unele incoerenţe în actul de guvernare, nu are rost să ne ascundem după deget şi nici să fim ipocriţi. Au fost unele incoerenţe, au fost unele ezitări, poate unele întârzieri în aplicarea unor decizii”, a afirmat Raluca Turcan. Vicepreşedintele PDL susţine că viziunea de ansamblu a partidului şi a Guvernului nu are de ce să se schimbe, considerând totodată că modalitatea atingerii obiectivelor de guvernare trebuie schimbată. Cu alte cuvinte, Raluca Turcan recunoaşte incompetenţa Guvernului condus de Boc, părându-i parcă rău că nu a fost alături de opoziţie la votarea moţiunii de cenzură. Când toată lumea vorbea despre incompetenţa Guvernului şi lipsa lui de idei în ceea ce priveşte gestionarea situaţiilor de criză, pedelişti precum Raluca Turcan spuneau răspicat că sunt doar răutăţi politice, care au menirea să denigreze imaginea partidului. Din nefericire, PDL s-a denigrat singur prin atitudinea sfidătoare la adresa românilor, situaţie care, în prezent, nu convine deloc pedeliştilor ceva mai tari în gură. Punga pedeliştilor nemulţumiţi a explodat la începutul acestei săptămâni în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional, unde mai mulţi lideri ai PDL au arătat că este nevoie de o reformă a partidului şi o remaniere. Ei I-au adus aminte lui Boc că, până pe 1 septembrie, trebuie să vină cu un plan de restructurare şi o analiză pe miniştri. Unii spun că ideea unei conduceri interimare la PDL nu are susţinere, în timp ce alţii doresc cu orice preţ să scape de Boc şi compania. Este din ce în ce mai evident că preşedintele Traian Băsescu îi pregăteşte făraşul lui Emil Boc, atacurile la adresa conducerii partidului şi a propriului Guvern venind însă de la interpuşi.