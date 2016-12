PDL măsluieste sondajele

Este mai mult decât dubios că un sondaj CSOP, comandat de PDL, trâmbiţează o scădere a USL sub 50% şi cotează ARD în jur de 24%, în condiţiile în care această Alianţă nici nu se lansase în momentul întocmirii sondajului, afirmă fostul ministru liberal, Varujan Vosganian. ”Un sondaj CSOP, comandat de PDL, ne vesteşte că USL a scăzut sub cota de avarie de 50%, pierzând, de la alegerile locale şi până în prezent, aproape 15% în preferinţele electoratului. În schimb Alianţa de Centru Dreapta a urcat considerabil, până la 24%. Partidul Popular are, zice-se, o cotă de 12%, adică la jumătatea ACD. Nu cunosc sondajul în detaliile sale, astfel încât nu mă pot pronunţa cu privire la corectitudinea sa. Nedumeriri, însă, pot avea. Iar prima dintre nedumeriri este următoarea: Cum poate avea 24% în sondaje o alianţă care nici nu se lansase la momentul sondajului? Eu cred că 24% dintre români nici nu au auzit încă de Alianţa de Centru Dreapta, darămite să-şi exprime intenţia de a o vota. Iar dacă această creştere s-ar datora reîntoarcerii lui Traian Băsescu, credeţi că preşedintele ar mai sta ascuns în spatele zidurilor Palatului Cotroceni? Vor apărea în perioada următoare multe sondaje de opinie. Câtă vreme nu avem o autoritate care să verifice corectitudinea sondajelor, ori să analizeze abaterile de la un sondaj la altul, fiecare va spune ce-l taie capul. Cine plăteşte, primeşte. Cheia acestor alegeri stă, de fapt, nu la USL ori la PCD, ci la PP-DD. Dacă acest partid ia un scor în jur de 10%, USL ia, fără probleme, peste 50%”, scrie Varujan Vosganian, pe blog.