“PDL nu a promovat doar oameni competenţi în funcţiile publice”

Democrat-liberalii Valeriu Stoica şi Sever Voinescu au recunoscut, sâmbătă, că şi guvernarea PDL a făcut greşeli. Voinescu spune că PDL a guvernat “slab” şi “a greşit când a indus ideea că prin tăierea pensiilor şi salariilor nesimţite se va redresa situaţia, iar oamenii au crezut că din acele venituri tăiate vor creşte ale lor”. Deputatul PDL nu a iertat nici opoziţia şi i-a criticat şi pe liderii PNL şi PSD. Despre Crin Antonescu, el spune că “a rămas cu cinci ani în urmă”, fiind încă supărat că a pierdut alegerile, sau că “a pierdut Geoană alegerile”. De asemenea, el consideră că Victor Ponta are o viziune isterico-anarhistă, pentru că el crede că politica se face după modelul Che Guevara. Şi vicepreşedintele Valeriu Stoica a criticat atât actuala guvernare, dar şi clasa politică: “Când trăieşti în minciună, începe să îţi placă în minciună, iar când trebuie să spui adevărul, acesta nu îţi mai place. De 20 ani am făcut promisiuni care ştiam că nu pot fi onorate, pentru că e nevoie de o economie care să producă, nu doar să consume. Am creat o structură anormală a statului. Din păcate, nici noi nu am promovat doar oameni competenţi în funcţiile publice”. Pe de altă parte, Stoica a spus că românilor le este greu să accepte acum soluţiile anticriză pentru că s-au obişnuit cu minciuna: “Din păcate, guvernele au tot promis mereu şi salarii şi pensii mai mari. Să încercăm să ne întoarcem cu picioarele pe pământ. Avem exemplul negativ în faţa ochilor: Grecia”.