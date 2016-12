PDL nu e preocupat de excluderi

Vicepreşedintele PDL Ioan Oltean spune că PDL nu este preocupat de excluderi, nici de suspendări, ci de identificarea căilor prin care fiecare membru al partidului să fie antrenat în opoziţie, spunând că Cristian Preda „are minte, are de toate ca să se manifeste împotriva actualei puteri”. „Eu nu am votat în ceea ce priveşte suspendarea lui Cristian Preda pentru că am lipsit de la şedinţa Biroului Permanent Naţional de luni, dar nu am împărtăşit excluderea lui din partid. Am fost întotdeauna împotriva unor asemenea măsuri. Cred că întotdeauna există posibilitatea găsirii unor soluţii şi de antrenare a fiecărui membru. Fiecare membru este binevenit în partid şi e bine să rămână acolo, iar Cristi Preda este un membru al partidului care are notorietate, are minte, are de toate, să se manifeste împotriva actualei puteri”, a spus Oltean. Fostul secretar general se poziţionează astfel împotriva curentului Blaga, riscând să ajungă şi el pe lista neagră a preşedintelui PDL. Pentru un moment lucrurile par să se fi calmat în PDL, însă este doar liniştea dinaintea furtunii. Atât tabăra Udrea, cât şi cea a reformiştilor aşteaptă pasul greşit pentru a avea motive să părăsească barca pedelistă, având în vedere că şi-au depus deja cv-urile pentru îmbarcarea în noua plută de dreapta modelată după chipul şi asemănarea lui Traian Băsescu.