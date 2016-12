PDL nu funcţionează, iar conducerea încalcă statutul

Europarlamentarul Cristian Preda continuă criticile la adresa conducerii PDL, în ciuda avertismentelor primite de la preşedintele Vasile Blaga şi a faptului că îşi doreşte un nou mandat de europarlamentar. Invitat joi la o emisiune televizată, Preda a acuzat-o încă o dată pe Cristina Trăilă, preşedintele Institutului de Studii Populare (afiliat PDL), că a fost cea care a refuzat prezenţa preşedintelui Traian Băsescu la o serie de conferinţe pe tema revizuirii Constituţiei, care ar fi urmat să aibă loc. Preda a subliniat că acesta a şi fost motivul pentru care a luat decizia să demisioneze din ISP. \"Am considerat că trebuie să mă separ\", a punctat el, reamintind că organizase o serie de conferinţe despre revizuirea Constituţiei, subiect despre care PDL \"nu a spus nimic\" până la această oră. Europarlamentarul consideră că seria de conferinţe trebuie să se încheie cu un discurs al lui Băsescu, \"care nu va fi invitat nici de Forumul constituţional, nici în Parlament, unde se pregătesc să îi arunce proiectul la coş\".

NU FUNCŢIONEAZĂ Pedelistul s-a arătat surprins şi de faptul că în PDL nu se fac pregătirile pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc la anul, subliniind faptul că el pare să fie unul dintre puţinii care au respectat statutul partidului care spune că aceia care doresc să candideze pentru PE trebuie să se înscrie oficial cu un an înainte. \"E o organizaţie care nu funcţionează. Conducerea încalcă statutul\", a comentat Preda, spunând că mai are un exemplu elocvent: nu există un \"shadow cabinet\", adică un guvern din umbră, aşa cum este prevăzut în statut. \"Cum pot să iau în serios o organizaţie în care eu sunt, când conducerea nu respectă statutul?\", a întrebat retoric Preda, criticând conducerea PDL pentru faptul că nu îşi arată nici intenţia de a face coaliţii cu formaţiunile de dreapta, nu are respect pentru statut şi nici nu îşi asumă responsabilitatea de a intra într-o bătălie cu USL, preferând \"mici aranjamente\".