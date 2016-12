PDL nu va încheia alianţe la nivel naţional pentru locale

Preşedintele PDL, Emil Boc, a declarat, aseară, după şedinţa Colegiului Director, că partidul său, PDL, nu va încheia la nivel naţional niciun fel de alianţă pentru locale, dar organizaţiile judeţene pot decide să încheie alianţe pe plan local, sub denumirea \"Mişcarea Populară\", cu sigla inima. El a spus că alianţele constituite la nivel local sub denumirea \"Mişcarea Populară\" vor avea sigla inima şi culoarea electorală verde. Întrebat dacă această Mişcare este un obiectiv pentru după alegerile locale, Boc a răspuns că “întotdeauna cea mai importantă bătălie este cea care urmează”. El a argumentat decizia Colegiului prin faptul că se are în vedere „maximizarea rezultatelor la alegerile locale”. Şedinţa pedeliştilor a durat mai mult de trei ore.